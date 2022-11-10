女生懷孕迫男友物業轉名才結婚　遭拒後失蹤48小時　現身竟這樣…

「弄出人命」後想負責任，要面對這種要求合理嗎？有台男在網上發文，稱懷孕女友的預產期在下個月，但卻始終不願結婚，提出「將房子登記給她」才下嫁。他拒絕把物業轉名，女友揚言要獨自養大孩子，永遠不讓他見骨肉就「搞消失」。不少網民反「恭喜」台男，認為女友只是想要錢，結婚一定後患無窮。不過，台男隔日再發文，稱女友失蹤48小時後終於出現，卻繼續威脅他將物業轉名，否則會找律師提告，會要求20年的扶養費用，未料網民們反質疑女友如此着急，事件很可能有詐。



台男稱女友的預產期在下個月，他想結婚，但女友提出的條件讓他太難答應。（示意圖／Getty Images）

台男日前在facebook群組「靠北女友2.0」發文，稱女友懷孕多時，預產期就在下個月。雖然他想結婚，但女友「堅持不把房子登記給她（就）不結婚」。台男拒絕過戶，女友放下狠話稱要獨自養大孩子，「不會讓小孩知道有我這個爸爸」，然後「搞消失」，完全聯絡不上。

網民笑稱如果事件屬實「恭喜你賺到」，但認為她肯定會再出現，「她的目的太明顯…只是要錢」，笑言這種要求資產的行為多數由父母出手，「她是自己上場，行動力很強」。不少網民猜測女友只是短暫消失作威脅，「就讓她去吧，她過一陣子就會回來找你了」、「過幾年就會來找你要撫養費」。

女友要求物業登記到她名下，被拒後突然「搞消失」。（示意圖／Getty Images）

有過來人稱前女友的媽媽城府很深，聲稱患病要求他將物業及車等資產轉到女兒名下，才安心讓他們談婚論嫁，但他知道前女友的爸爸也是被這樣「設局」搞到離婚收場才沒有就範。不過，「還好前女友沒懷孕」，建議他等女友冷靜完再商量。

疑似同一名事主隔天再發文，稱女友「不到48小時之後又自己跑回來」，竟威脅他如果不同意將物業轉名，「一定找律師告我」，會要求他支付20年扶養費兼永遠見不到親生骨肉，「養小孩20年的費用也差不多一棟房子，叫我好好想想」。他不知怎辦下，在想有沒有方法可以將孩子「搶過來」，取得扶養權。

台男希望得到兒子撫養權，但又怕被女友追討撫養費。（示意圖／Getty Images）

有網民即懷疑樓主受騙，「會這麼着急的女人，通常表示那個孩子不是你的」，叫他之後要驗DNA。有留言質疑兩人根本未結婚，何來要求贍養費，提醒如果他太擔心，可將物業轉到父母名下，「她吿不了你，因為你們沒有婚姻關係，你搶不到小孩，也因為你們沒有婚姻關係」。有網民提到女友的確有權透過民事索取撫養費，但男方願意結婚的情況下被拒絕，女方要提告是有難度的，建議先錄音存證。

然而，部分網民質疑事件太峰迴路轉，揶揄是「8點檔」、「每天一集？看你能編多久」、「好鬧的劇情」，懷疑事件真偽，事主在隔日未有再更新。

（facebook群組「靠北女友2.0」）