人妻懷孕老公竟走去同前度報喜　對方反應更黐線　網民：小心被綠

「前任」是不少愛侶的禁忌話題，而分手後，通常也不會再和前任聯絡，避免瓜田李下。



近日有女網友抱怨指出，自己近期懷孕，老公和前女友分享此事，沒想到前任的回應令人傻眼，讓原po直呼：「非常噁心！」

懷孕後意外發現老公同前度對話 網民溫提小心有人想乘虛而入（點圖放大看原文及網民反應）：

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一名女網友在Dcard發文表示，丈夫的前任曾意外懷孕過，但當時考量交往時間不長且經濟還不穩定，因此選擇墮胎，兩人分手後也各自結婚，但仍然會聯絡、分享彼此近況。

近期自己迎來懷孕喜事，丈夫也和前女友提到此事，不過，原po意外發現兩人的聊天紀錄，前任對此的回覆竟是「是我們的小寶貝回來找爸爸了」，她直呼這回應實在太噁心：「誰會希望自己肚子裡的孩子，是自己老公跟前任小孩的靈魂？」

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網友紛紛表示前女友太誇張：「直接回她：連孩子都懂要挑個好媽媽」、「好矯情」、「他們的小寶貝還跟在女方後面好不好，噁心」、「拜託截圖傳給她老公看」、「原po要注意，可能會有人趁虛而入」。

網友也好奇丈夫的回應，原po表示老公當下沒有回覆，而是直接跳到下一個話題，網友則不認同這個做法：「還給我繼續聊啊，不是應該護一下自己老婆嗎」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】