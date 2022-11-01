辣妹Sales揚言「再買股票就着比堅尼騎電單車」　終成找數真女子

擁有姣好身材的長腿正妹銷售員「巴逆逆」，曾被民眾拍到穿高跟鞋及短裙騎重機車引起討論，早前她因為玩股票慘賠，兌現之前的承諾穿比堅尼騎重機車上北宜，火辣曲線讓沿途不少重機騎士側目，眼睛大吃冰淇淋。



巴逆逆因為投資失利，在自己的臉書粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」寫下「我再進場我就是狗」，並表示如果自己再進場就穿比堅尼上北宜，沒想到發完文之後20分鐘她就又下單了，「而且有賺一點」。

影片中只見巴逆逆穿著一套寶藍色的比堅尼，騎著一台紅色重機，車子後面還掛了一個看板寫著大大的「股票狗」三個字（點擊放大瀏覽）：

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她一路騎到坪林區的東木河茶莊才停下，然後對著鏡頭說：「我感到非常丟臉，我要趕快穿衣服了，羞恥PLAY。」

雖然她謙虛說自己只是一個中年阿姨，而且肚子還有三層肉，但仍吸引不少網友們留言稱讚鼓勵她。「凝視深淵快15分鐘，為什麼身心還是很愉悅」、「今天確診一點不舒服，此片讓我開心，氣管通暢，心跳加快輸血更順，通體順暢」、「那個振動」。

還有人認為她說到就做到，這已經很了不起了：「真的是讚，非常有信用的人。」也有人覺得「雪白的肌膚搭配藍色的比堅尼加上優美的鋼琴聲，真是一場心靈的饗宴」、「自然性格又帥氣，太迷人了」、「原來崎嶇的路面也能成就迷人的風景」。

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