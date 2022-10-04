人夫$30萬炒股輸剩幾萬老婆唔知　爆粗：股票咁X街，係咪造馬？

投資前要先做足功課，除了要量力而為，亦切勿隨波逐流聽信朋友「貼士」是常識吧？人氣YouTuber熊仔頭日前上載最新短片，他乘的士時遇上投資失利的司機，2人對答道出香港股民心聲，金句連連引起網民熱議，形容是「股民血淚史」。該名司機表示被朋友「老點」，用全副30萬元身家投資股票，入手比亞迪股份（1211）及其他股票，沒料到股價不斷下跌，身家蝕至只剩數萬元，他完全不敢讓老婆知道落得如斯田地，直言「從來都未贏過呀，我依家輸到入肉囉」，又質疑「股票咁X街，係咪造馬？」。司機投資股票的血淚史引起股民共鳴，大呼「全香港人心聲」、「聞者傷心，聽者流淚」、「10個股民9個輸」，又大讚熊仔頭的影片高質，大讚「呢條片其實好有教育意義」。



人氣YouTuber熊仔頭乘的士時遇上投資失利的司機，影片引起網民熱議，形容很有教育意義。（「FHProductionHK」影片截圖）

熊仔頭昨日（3日）上傳題為「【熊館番外篇】輸到爆粗的士司機 血淚史：『老婆唔知輸左成副身家！』」的影片，片中的司機邊駕車邊與熊仔頭交談，訴苦大嘆買股票輸身家，「總之真係一言難盡」。司機稱，早前朋友推介他入手比亞迪股票，「同我分析咗好耐，疫情之下佢升得最犀利，唔會跌㗎」，建議可於每股260元價位時購入，他深信朋友下用大筆金錢入手，沒料到近期比亞迪股價大跌，跌穿200元至190多元。司機損手爛腳後還被朋友指「搭沉船」，他不滿地說「你話係咪賭仔姓賴」。

司機氣憤地指該名朋友已非第1次點錯路，有次他經推介下買銀行股收息，沒料到只是派少少息，但股價勁跌。他看透世事地指出，「買幾多錢都死硬，最慘個隻4個幾跌到3個幾」，然後朋友不斷提議趁低吸納，「係咁叫我好低㗎啦，唔會再跌㗎啦」，結果愈買股價愈低，「低極都仲跌緊呀，低處未算低囉」。

司機直言，「跌到個人驚㗎，我跌到渣都冇個喎就嚟」、「我一講起股票，我真係依家做嘢都冇乜心機」，甚至質疑「股票咁X街，係咪造馬？」，又慨嘆之後不敢再投資股票，且坦言已沒有錢，「冇啦冇啦，我啲積蓄俾晒佢啦」，30多萬元本金蝕至只餘數萬元。

該名的士司機嘆道，「我都唔夠膽俾我老婆知，我係咁補倉呀」。（「FHProductionHK」影片截圖）

司機表示，老婆知道他有買少量股票，但「冇諗住我瞓身嘅」，嘆道「我都唔夠膽俾我老婆知，我係咁補倉呀」。他說，老婆亦察覺到他近日有不妥，問「點解你呢排好似有啲心事咁？」，他只能謊稱「冇！攰得制啫」，又怕如果家中突然需要金錢，他就不知如何是好。

與一眾散戶心聲雷同，司機嘆謂，「從來都未贏過呀，我依家輸到入肉囉，輸到……輸到……真係唔知點，個幾萬蚊撲極都係跌」，甚至指去澳門賭錢更好，「嘩，呢邊唔係喎，吸血鬼嚟㗎」，最後更唏噓地說自己其實並非全職的士司機，只因在投資失利，於是駕駛的士賺取外快幫補。

影片引起熱議，上載了22小時就吸引逾22萬人次觀看，網民留言指出熊仔影片高質兼有教育意義，「百份百道出股民心聲呀，真係輸到一殼眼淚」、「其實個個香港人都係咁，好彩遇到人同佢傾，俾佢抒發下」、「真係想同司機大佬講聲：『大家咁話』」、「全部人都輸，除咗沈大師，財演圈熊仔頭跟得幾貼」、「馬會仲抵玩，股票is scam（騙局）」、「10個炒港股9個都輸，跌咗N咁多個月」、「股票市場不嬲都係大戶搵食地方，不過總有好多人覺得自己係聰明仔可以分一杯羹，然而大部分都只係輸錢」、「前排頂唔順清咗倉，而家拎住現金感覺好實在」。