悲傷救護 ！救血肉模糊車禍少女　回家驚悉是女兒崩潰　結局心酸

加拿大近日發生令人心酸的奪命車禍，女救護員潔米（Jayme Erickson）被派往車禍現場救援，並搶救了傷勢嚴重、難以辨認的女傷者，詎料下班回家後才透過警察驚悉女傷者正是其17歲愛女，瞬間崩潰。惜女兒終傷勢過重漸失存活機會，數天後潔米忍痛同意拔管，女兒正式死亡，但仍透過器官捐贈遺愛人間，拯救了另外2條性命。



女救護員潔米（Jayme Erickson）被派往車禍現場救援，並搶救了傷勢嚴重、難以辨認的女傷者，詎料下班回家後才透過警察驚悉女傷者正是其17歲愛女，瞬間崩潰。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發11月15日，一輛私家車突然失控，與迎面而來的貨車相撞，雖然司機成功脫困，但少女乘客傷勢嚴重被困車內。救護員潔米被派往現場救援，與其他人合力花近30分鐘才成功拖出少女，其間潔米一直照顧少女，確保呼吸道暢通，並持續急救，直到救護直升機抵達把少女送院。

由於少女傷勢仍然嚴重，潔米下班回家路上表達了悲傷和沮喪之情，因為她知道一個家庭可能會失去女兒，卻沒想到這個家庭竟然就是自己。回家後不久，就有警察敲門告知噩耗，潔米才驚悉當時面目全非的重傷少女，正是其17歲愛女，令她瞬間崩潰，「我剛照顧的那個重傷病人，是我自己的骨肉…我唯一的孩子，我的小寶貝、我的女兒…她的傷太可怕了，我甚至認不出她」。

最終愛女難逃死劫，數天後潔米忍痛同意拔管，放棄急救，並在Facebook宣布女兒死訊，「我忍不住為我和她在一起的時間太短而生氣，17年太短了…我永遠不會看到妳畢業走上台，我永遠不會看到妳結婚…我崩潰了，失去一部份的自己，只能收拾破碎的心，希望能夠繼續生活下去」。

最終愛女難逃死劫，數天後潔米忍痛同意拔管，放棄急救。（網上圖片）

潔米又透露，雖然女兒離開人世，卻透過器官捐贈遺愛人間，拯救了另外2條性命，「我們很高興寶貝女兒通過他人的生命繼續活着，在這場悲劇發生後還拯救了其他人」，對此感到驕傲。