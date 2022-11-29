奪命意外！印度學校旅行　5女生瀑布頂打卡自拍滑倒墮水　4人溺斃

印度發生學校旅行奪命意外！40名學生到馬哈拉什特拉邦戈爾哈布爾（Kolhapur）參加學校旅遊，其中5名女生在一處瀑布旁合照打卡時，不慎跣腳跌下瀑布水裏，由於在場女生都不懂游泳，無法即時下水救人，最後釀成4名女生溺斃的悲劇。



綜合外媒報道，這班學生來自卡納塔卡邦貝爾高姆（Belagavi）一所伊斯蘭學校，26日參加學校旅行，一行40人前往馬哈拉什特拉邦戈爾哈布爾（Kolhapur）附近的瀑布。

據悉當時女生在瀑布旁邊野餐，當中一群學生走到瀑布附近打卡自拍，其中5人突然失重心滑倒，全部跌落15呎高的瀑布水中。不幸的是，在場的女生沒有人懂游水，沒法施予援手，有其他市民聽到尖叫聲前來救援，但有4人已遇溺。

學生來自卡納塔卡邦貝爾高姆（Belagavi）一所伊斯蘭學校，一行40人前往馬哈拉什特拉邦戈爾哈布爾（Kolhapur）附近的瀑布旅行。（Twitter）

該5名肇事女生被救起送往鄰近醫院搶救，可惜其中四人最終宣告不治，只有1人得以幸存。死者分別為20歲的帕特爾（Kudrashiya Hasm Patel）、17歲的穆賈瓦爾（Asia Mujawar）、比斯蒂（Rukkasha Bhisti）和塔斯米亞（Tasmiya）。

專家提醒，市民如不慎跌入水中，要保持鎮定，不要亂動拼命掙扎，否則身體更快沉下，也要在水中屏住呼吸，然後放鬆四肢讓身體自然浮在水面。