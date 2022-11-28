勁！外賣員賽車送外賣　鬥得超激烈火花四濺　網民崩潰憂餐點散晒

極速送外賣！有台灣男生日前於網上分享1張奇景照片，兩名不同外賣平台的外賣員，竟然於馬路上駕駛電單車賽車，兩人於彎位壓低車身，火花四濺，鬥得十分激烈。照片引來網民崩潰大呼，「我的雞排啊，皮肉分離了」、「叫壽司變散壽司，叫披薩變捲餅」、「送到了，餐點也散掉了，飲料也打翻了」。



有台灣男生日前於網上分享1張奇景照片，兩名不同外賣平台的外賣員，竟然於馬路上駕駛電單車賽車，兩人於彎位壓低車身，火花四濺。（fb群組「外送員的奇聞怪事」圖片）

該名男生於fb群組「外送員的奇聞怪事」發文，照片中有兩名電單車手疑似正賽車，於彎位壓低車身，左膝碰到地面，磨擦至火花四濺，可見車速相當快，而兩人車尾箱各自放有Uber Eats及foodpanda的外賣保溫箱，讓人猜測是否為外賣員，但兩人卻穿上專業的賽車手服，因此未能得知真正身分。男生於帖文笑言，「玩命關頭外傳『台灣版』之尬掐（賽車），你的餐點正在尬掐中，稍等一下，馬上就到」。

帖文引起熱議，有網民大呼兩人如此壓車餐點送達時定必面目全非，「直接湯麵分離」、「原來我的壽司變炒飯是這樣來的啊……」、「如果，裏面是蛋糕…」、「您的餐點正在保溫箱跳街舞，請稍等一下！」、「您的餐點正在混合中」、「等等變在地美食」、「那個…我點的飲料只剩半杯了，你有什麼頭緒嗎？」。

不少人笑言，「藤原豆腐店（電影《頭文字D》主角藤原拓海的家）也都這樣送豆腐的」、「壓車壓的好，送餐提早到，壓車沒壓好，頭七才會到」、「這是趕着去醫院看膝蓋？」、「兩家競爭愈來愈激烈了」、「剛剛經歷一場生死之戰，你叫我送5樓？」、「跑贏的進食道，跑輸的在下水道」。

有網民猜測，「照片裏，兩個外送員都全副武裝、又騎在山路，又剛好兩台在一起，外加前面那台還黃牌（沒幾個會傻到用吃油的車長期跑外送）。集合上面幾點，最合理的解釋就是兩個車友為了炫技與噱頭，弄了兩個不同的外送箱，相約去跑山路，給自己人或路人拍下這一幕」。