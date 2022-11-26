玩嘢？外賣員送餐被罵「撳佢門鐘」　要求入屋點貨才付錢被批西客

一手交錢，一手交貨是常識吧！有外賣員在社交平台分享遇到「西客」的經歷，指有次上門送餐時，被客人怪責「撳佢門鐘」，並要求先將食物拿入屋檢查才付錢，外賣員拒絕並指要送回公司，結果客人衝出門向食物袋拳打腳踢。帖文未有交代最後如何解決，但引來網民熱議，有人認為涉事客人要求離譜，「使唔使試埋食合口味再畀錢」，但亦有人表示先取貨後付錢並無不妥，「你知晒佢地址都唔會唔畀啦」。



有外賣員分享影片，指客人一開門就怪責他「做乜撳佢門鐘」，其後要求付錢時，對方更拒絕稱「要拎入屋check（檢查）咗先」，因而引起爭執。（影片塽圖）

有網民在facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發帖上載影片，稱代友人講述遇上「西客」的經歷。他指有名客人叫了外賣，一開門就怪責他「做乜撳佢門鐘」，其後要求付錢時，對方更拒絕稱「要拎入屋check（檢查）咗先」。外賣員見狀表示要拿回餐廳，客人則回應「你咪拎囉窮鬼」，但其後趁外賣員轉身離開時，卻衝出門外向食物袋拳打腳踢。

從影片可見，拍片的外賣員與該名客人在電梯大堂爭吵，有名相信是客人的母親在中間調停，「唔好嘈啦，得啦得啦」，但客人情緒仍然激動，「咩事啫而家？我只不過攞入去check check」，外賣員即反駁「我點知你會唔會攞咗入去之後閂門」，客人則爆粗表示「你戇X嘅！報警啦如果係」。片段就此終結，未有交代後續情況。

有網民認為客人要求先點貨才付錢的做法是為難外賣員（Gettyimages）

帖文引起熱烈討論，有人力撐樓主沒有做錯，涉事客人的行為是為難外賣員，「我做咗3年送外賣，啲客都係畀咗錢先攞嘢食，擔心冇手拎」、「一手交錢一手交貨，呢個係定律。少咗嘢打俾餐廳點都會補畀你」、「我哋就送外賣，個Pizza好唔好食、足唔足料、有冇移位，就同餐廳講啦」。不過有同是外賣員的網民則有另一個想法，認為客人先取貨入屋再付錢問題不大，「我都係畀嘢食人先，我拎住我自己都唔方便收錢啦，唔俾錢咪報警，怕佢走咗去咩」。

亦有網民指出此做法是浪費外賣員時間，「好多都係咁，拎完外賣入屋企先至拎銀包搵錢俾，晒外賣仔時間」，有人更分享自身經驗，「我送兩大袋貨到佢門口影相完成，點知條友叫我唔准走，佢要當場點算貨物，盒蛋逐隻照逐隻check有無爛，食品逐件睇有無爛和過期」。