老公突然兼職外賣　以為終於生性想為即將出世BB打拼　真相超殘忍

在婚姻中發生不忠出軌的事情，對另一半來說，都是非常大的打擊。



有網友在爆料公社app中的匿名公社發文表示，先生出軌外送員，還因此兼職外送，她目睹傷透心。

但媽媽竟勸她別讓孩子出生沒爸爸，讓她崩潰：「連娘家都不挺我。」

忽然想食壽司意外發現殘酷真相 最心痛係自己阿媽竟然唔幫（點圖看原文及網民回應）：

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「結婚還不到1年，就被我抓到先生出軌，對方還是個跑外送的，為了和她約會，先生下班後還兼職外送，我原本以為，他是婚後懂事了，想給我和肚子裡的孩子一個美好的未來，沒想到是我想太美了。如果不是我剛好想吃壽司，到現在或許還蒙在鼓裡，看著他們摟摟抱抱，還計畫著要慶祝交往半周年，我還就真的相信他的鬼話，心被傷透了。但我媽卻勸我別讓孩子一出生就沒有爸爸，這不是在我傷口灑鹽嗎？連娘家都不挺我，我到底還能去哪？」

網友們回應：「離吧！走不下去了吧！」「誰也不想遇到這種事情的發生，老公外遇，家人不挺，會讓你有所無助。但……事情還是該解決啊。冷靜，思考，面對，解決，並且，你也需考量長遠，你以後怎麼辦？如小孩出生怎麼辦？所以，只能祝福你了，自己加油了……」「有能力就做離婚自己帶小孩，他跑不掉的，一樣得給小孩贍養費到成年，重點是你找位愛你的人。」

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「不要為了小孩委屈求全，以後的路還很長、慎重考慮以後想過的是什麼樣的生活。」「做自己的主人，誰都無法幫你決定未來。」「小孩不會想要一個這樣的爸。」「蒐證吧！以備不時之需。」「一起跑外送，一起送上床，為了小孩沒有爸爸，卻要你痛苦忍耐，老一輩的想法真的害人不淺，為什麼外遇就是女人要委曲求全？為什麼都要因為小孩忍氣吞聲？為什麼外遇的就不會替自己小孩著想？不管娘家挺不挺，還是先自己回家，離不離，傷害都已經造成。」

看完原po的遭遇，許多人都表示不捨，也感嘆「娘家真的很重要」。

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