台灣大媽搭火車瘋踢椅背玩手遊　車長勸喻反被罵　網民教1招反擊

搭乘大眾運輸工具時，偶爾會遇到習慣不好且影響到他人的乘客，令人相當困擾。一名網友在火車車廂看到一名中年婦女站在阿公的座位的後面玩手遊，並把手挨在椅背上，影響到坐在前方座位的阿公，請車長來處理還反被嗆，令她相當傻眼。



一名網友在Facebook Group「爆怨公社」發文，一名站票的中年婦女站在一位阿公的座位後方把手靠在椅背上，並玩著手遊，前面的阿公認為被影響，於是請車長來勸說，沒想到列車站來後，卻被那位中年婦女反擊：「後面這邊又不是你買的位子！」（點圖放大看網民留言👇👇👇）

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後來該名中年婦女還故意用膝蓋撞椅子，令她不禁相當傻眼直呼，「要是我的話，我就把椅背條最低，看你怎麼站」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「欺負人」、「阿公的頭，不敢往後靠，坐姿好挺，太辛苦了」、「我如果站在那邊，都縮起來怕用到別人」、「阿公脾氣太好了，如果是我直接椅子壓到底，碰到我，她就慘了」、「站在那裡幹嘛啦，前面坐的人不舒服啊」、「這時候就是把椅子放倒啊…」、「好沒教養喔！這雙手故意放這樣，前面的老伯伯，根本無法舒適的把頭靠好啊…故意欺負老人喔好可恥喔！」、「人不要臉天下無敵阿」、「不得不說，踢人家椅背的人，真的都很沒水準」。

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有網友則認為，開放站票就會有這種狀況，「這就是開放站票的後果，比照客運、普悠瑪號不開放站票不就好了」、「這就是我現在不喜歡坐火車的原因！站票有些老鼠屎很故意影響人」，有網友建議，可以一上車就把椅背拉到最低，「所以我如果買到這個座位，一上車我就是把椅背壓到最底」、「那就是一上車就要先拉到底讓別人先不能站」。

不過，有網友認為，「合理吧，看起來就沒碰到啊真的手滑被手機砸到才可以去驗傷提告」，原PO則解釋，照片上的手勢被車長卻說後，改過的角度，「原本更低，阿公的頭根本沒辦法躺」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】