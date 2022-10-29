傳內蒙高校爆疫學生被塞火車　陰陽混宿不能沖涼　官方：逐步轉運

內蒙古呼和浩特爆疫逾月，不少大學傳陷入疫情，周五（28日）下午有內蒙古工業大學學生發布長文、影片和照片，指該校因疫將大批學生塞在一輛火車裏，這些學生身穿防護服，有人核酸陽性、也有人陰性，但所有人都擠在密閉的空間，火車四五個小時亦未見開動，令他們「吶喊」道：「要絕望了」、「想活下去」。

內蒙古教育廳官方公眾號周六（29日）上午表示，經過多方努力，目前正逐步安排學生轉運。



廣為流傳的內蒙古工業大學學生求助顯示，27日開始，同心協力抗疫多日的內工大開始將一部分學生送往異地隔離，由於沒有甄別學生健康狀況，陽性和非陽性的學生混在一起，當天下午5時開始的轉運，從呼和浩特到包頭的行程只不過2小時，翌日凌晨2時59分還沒有到埗，身穿防護服的學生被困在列車上——

據說，火車上出現了陽性，原本負責接收的目的地城市不敢接收，由於火車上不具備一人一舖的條件，很多學生擁擠在車廂過道裡，甚至有人索性在行李架上側躺著睡覺。

逾月封控未沖涼 滿懷期待登上列車

已被刪除的網傳文章《消失的「內工大死亡列車」》更加詳細地憶述了事件經過。文章稱，該校宿舍沒有獨立衛浴，封控以來的一個多月學生都無法沖涼，但去包頭、巴盟的列車可以沖涼。

這些已隔離一段時間的學生，26日得到可以「分流返鄉」的好消息。翌日，呼和浩特發布會還專門通報「駐呼高校學生有序分流返鄉」、「點對點轉運、手遞手交接，確保閉環管理、風險可控」，「根據不同的返鄉目的地分別制定本校分批次、錯峰返鄉實施計劃」等措施。當他們滿懷期待登上列車時卻感到驚訝。

遭統一隔離車上 數小時未發車

文章稱，在上車前的一次檢測中，不少已經走到半路的學生驗出陽性，「打亂了部署」。這與返鄉規定的「學生上車之前，確保核酸檢測陰性、抗原檢測陰性，避免路途感染」相違背。

目前已被刪除的另一篇網傳公眾號文章《關注內蒙古工業大學疫情：他們要的只是活下去》稱，陽性人員未被安置，結果只能是與陰性人員一同被隔離，學生們在火車上待了四五個小時車還沒開。

網傳學生對話截圖顯示，有該校學生表示，這輩子沒見過這麼嚴重又離譜的疫情，所有在校同學「要不自已陽了要不舍友陽了」，其舍友的同學也是「幾個同學一半陽性一半舍友陽性」，甚至一個宿舍發高燒很長時間直到退燒，核酸仍是陰性，認為該校「陽性比陰性高（多）」。

該生續指，「把人騙過去說住隔離酒店結果上火車了又成了八人宿舍，而且火車上一堆陽性紅碼，上了車陽性陰性混在一起，然後才慢慢開始把陽性往外拉，在火車上從下午待到晚上十點四十才發車，一個火車恨不得往裡塞八百個人，本來沒陽的人交叉感染也成了陽的」、「我們現在真的沒辦法了」。

「大家都想活下去，僅此而已」

文章指，校方微博則發布與往常類似的內容，好像甚麼也沒發生過，但不准評論，「生怕誰發現了什麼」，「實在無法有任何跟學校共情的地方，學生是人，不是畜生，就算是畜生也有選擇活下去的權利」。

文章續指，「疫情至今，已經有兩三年，沒想到到現在有事還是上微博求助，沒想到熱搜有關於疫情還是上不去，粉飾太平真的有助於事情解決嗎？我不知道，我只知道大家都想活下去，僅此而已。」、「關注內蒙古工業大學，誰也不知道下一次就輪到誰了，疫情相關的是我們每個人本身，為他們發聲，也是為我們自己發聲。」

還有內工大的學生在網絡上發聲，「我們吶喊，可是沒人聽到我們的聲音！我們求救，可是沒人知道我們的處境！我們真的要絕望了！ 」

事件引發網民關注，但相關話題很快被下架。不少網民看到蜷縮在車廂裏的學生，表示：「看到就忍不住淚水，男朋友在呼和浩特，他們昨晚也是連夜轉運，半夜23點出發早上五六點才到，硬座坐了一晚，本來覺得這就已經很辛苦了，沒想到還有更可憐的同學。」、「疫情期間的大學生已經夠慘了，一點美好的大學生活 都沒享受到不說，被像豬崽一樣對待想封就封想往哪運往哪運 」：

－但凡是穿過防護服的人，都知道那是多麼窒息難受的感覺

－還有二年我兒子也要考大學了，我堅決不讓他考外地的大學，再好的大學都不去。生命比前途更重要

－這幾年的大學生讀了個寂寞，更嚴重的問題是就業即將遇到的歧視

－對於很多大學生來說，人生最好的四年大學生涯，可能就在一輪又一輪的轉運和封閉中度過了，不得不說，這是人生的一大憾事。



官方曬到埗住宿餐食 稱陰霾後盡是坦途

內蒙古教育廳官方公眾號周六（29日）上午發文表示，部分高校學生將轉運至相關盟市隔離，經過多方努力，目前正逐步安排學生轉運；官方還表示，感謝積極配合的同學們，「微光點點，聚而成炬不畏險阻，同舟共濟讓我們共同在磨難中成長在磨礪中成熟」、「相信陰霾終會散去未來盡是坦途！」。

文章並曬出多張學生朋友圈截圖和照片，當中不少學生稱讚到埗後隔的離點飯菜和住宿環境好，「感謝老師和志願者們」：