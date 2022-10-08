芬蘭火車特設「寵物車廂」　遵守這規則便可與毛孩一起享受旅程

在台灣旅客若攜帶寵物乘車時，被避免影響他人，除了須使用規定尺寸的寵物箱籠之外，一定要將整個箱籠置於座位下方，但在芬蘭寵物則擁有更友善的環境，有網友分享搭乘芬蘭火車的「寵物車廂」，許多網友紛紛喊「台灣什麼時候才會有！」



臉書粉專「Mustikka 藍莓福春」分享，來芬蘭玩的朋友若有機會搭火車，非常推薦「寵物車廂」，真的會有琳琅滿目、各種種類尺寸的寵物可以看！至於寵物座位價格，她表示，主要依照旅程長度，一隻大約4~8歐元（約港幣31~62元）不等，並補充來芬蘭百貨公司也可以帶著寵物逛街。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 20

據人間福報報導，在芬蘭乘坐火車時，每列車均有一至兩節車廂提供安置狗狗的空間，飼主只消付費5歐元，倘若狗狗要坐在座位上，飼主必須以成人票價的一半價格取得位子。

有網友提及在火車上是否有「貓狗大戰」的問題？在芬蘭，大多數的飼主會帶自己的狗到訓練學校，學習聽從指令和養成良好舉止，飼主也需看管好自家的寵物。

許多網友紛紛表示，「身為大狗的主人，很羨慕」、「這樣的車廂心情會很好」、「真希望台灣也能有這樣的寵物車廂」、「喜歡動物的人一定會選這個車箱」、「去芬蘭玩耍的時候，覺得在這裡的寵物好幸福，捷運、公車、船、飛機都會不受限制」。

延伸閱讀：貓咪記仇甚至出現報復行為？ 改善自己與喵星人的關係可這樣做

+ 11

延伸閱讀：

爸搜出兒子藏「一包白粉末」氣炸 真相曝光眾人笑翻：緣散了

「台北女子圖鑑」引熱議！他好奇以台中為題怎麼拍？網：華燈初上金錢豹版

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】