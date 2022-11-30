恐怖！印度再婚婦與兒合謀　殘殺丈夫再肢解放雪櫃　行兇原因曝光

印度東德里近日發生一宗可怕的「母子殺人案」。疑犯先將死者殺害肢解，再將屍塊存放於雪櫃中，等候時機棄屍。由於接連數日在多處發現不明屍塊，引起警方關注，調查後才揭發這宗倫常慘案，死者竟是被妻子及繼子下藥殺害，而閉路電視畫面片段的曝光更是令民眾不寒而慄，疑兇竟然光天化日下踩點棄屍。



印度女子普南與兒子帕迪克涉嫌謀殺男子達斯被捕，死者是普南的丈夫，也是帕迪克的繼父。（Twitter影片截圖）

綜合外媒報道，印度警方於11月28日召開新聞發佈會交代案情。警方指本年6月5日至8日，連續3日於東區Ramlila Maidan發現共6件人體殘骸，包括「2條腿、2條大腿、1個頭骨和1條前臂」，於是立案調查，不過當時未能確認死者身分。警方於近半年來，分析閉路電視畫面及多次上門走訪，終發現當地45歲男子達斯（Anjan Das）失蹤至今已有5、6個月，然而家人卻始終沒有報案。鄰居表示，達斯的現任妻子及繼子曾稱他去找前妻與親生子女了，警方認為事態可疑，遂將其48歲妻子普南（Poonam）及已婚的25歲繼子迪帕克（Deepak）帶回警局調查。

普南及其兒子迪帕克（Deepak）被捕後，承認謀殺分屍等罪行。審訊期間，普南坦言對死者感到「厭煩」。警方指死者達斯是普南的第2任丈夫，普南於13、14歲時結過一次婚，第一任丈夫離開她前往德里，於是她便到德里尋夫。但後來卻與另一名男子同居並誕下3名子女 —— 包括案件另一疑犯迪帕克，可惜該男子最終因病離世。

普南後來結識了案中死者達斯，並於2017年帶着3個孩子嫁予達斯。但普南婚後才知道達斯原來曾經結過婚，「達斯沒有告訴她，他以前結過婚，並且在第一次婚姻中育有8個孩子」，離婚後達斯要承擔前妻與7個女兒及1個兒子的生活費，但達斯沒有收入，還經常與人打架。

（網上圖片）

據當地媒體報道，普南透露弒夫的「難言之隱」。她表示達斯曾偷過她的首飾拿去典當，然後把典當所得的金錢交給前妻，又多次騷擾她的一個姊妹，更試圖向她的親戚拿錢。普南得知後，極其氣憤，而迪帕克就指繼父達斯對自己妻子不懷好意，迪帕克的妻子亦表示曾被達斯「毛手毛腳」，普南不想再忍受達斯，於是與兒子合謀行兇。

警方交代指「我們發現達斯試圖騷擾並企圖強姦她們（指普南的姊妹及迪帕克妻子），普南和迪帕克感到沮喪和憤怒，於是計劃在4月的某個日子行兇」，惟計劃有變，他們最終在5月動手。

5月30日，普南和迪帕克在達斯的酒中下藥，將其迷倒並殺害。母子二人將達斯屍體置於家中放血，翌日再將其肢解成10多塊。由於時值盛夏，他們擔心遺骸腐爛發臭，於是先將屍塊置於雪櫃中冷藏，於隨後的數天再分次丟棄在Pandav Nagar和Trilokpuri地區，包括排水渠。據印媒報道，普南及迪帕克為了掩蓋犯罪痕迹，曾大費周章將家中牆壁重新粉刷，又曾重返棄屍地點，確保達斯被垃圾掩埋。

警方調閱監視器畫面，發現疑犯棄屍路徑。從公布的影片可見，普南和迪帕克疑似在白天踩點，2人走到堆滿廢物的區域，商議着什麼，而另一段影片就見到迪帕克抱着個沉重的袋子走到垃圾場，普南在附近看風；亦有攝於晚間的影片，可見迪帕克提着1個袋走在前面，而普南跟在後面。

警方指，這些片段成為二人合力棄屍的關鍵畫面，同時警方找到了他們棄屍時穿的衣物、死者的手機、6塊遺骸，然而至今尚未找到「完整的」達斯。至於普南和帕迪克，目前已被檢控拘留。

（綜合）