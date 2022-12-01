Carousell西客？標價$3080全新BB車　家長1原因求減至$800惹哄動

直接要求打3折會否太大貪？有網民在facebook大呻，經二手買賣平台Carousell放售一部未開箱的全新嬰兒車，作價3,080元，惟有買家發訊息開價800元求購，解釋是「低收入家庭，畀BB用」。她客氣着買家考慮購買二手嬰兒車，對方加碼200元求購，被拒後質疑她是「商家」，令她非常氣憤。事件引起熱議，有人認為網上部分人會扮成弱勢社群博取好處，但亦認為真的是低入收入士實在沒必要用貴價貨，「唔係用嚟做壓價藉口」，大可選購二手產品。



樓主開價3080元售賣全新的嬰兒車，有買家要求打3折，以800元求購。（Carosell圖片）

樓主日前在fb群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，她在二手買賣平台Carousell上開價3,080元賣一部全新的嬰兒車「yoyo babyzen嬰兒車6+全新未拆箱」，大呻自己「唔平賣就話我係商家」。有買家深夜發訊息，希望以約4分1的價錢，即800元購入嬰兒車，解釋自己是「低收入家庭，畀BB用」。樓主回覆稱，買家可考慮選購二手嬰兒車，惟買家未有放棄，加碼200元，問可否1,000元成交。

樓主語重心長指，該款BB車出價1,000元可能二手都買不到，「你覺得ok嗎？請尊重自己」，若然是低收入家庭，大可以選購價格較便宜的BB車，「沒必要買貴嘢用」。不過，買家再反問樓主是否「商家」，樓主無奈道並非商家，「但無責任照顧你哋低入入家庭，你找錯地方，你要找社會福利署」。

對方再反駁稱只是開個價詢問，「你唔賣咪算囉」。樓主不忿指拒平賣不等同商家，買家稱「梗係有人同我講啦，我見你全新，咪問你係咪商家都好正常啊，如果係商家我唔問啦，係咪先」。網民們揶揄對方覺得「唔係商家就覺得應該3折，最好免費」。樓主笑言：「以佢咁講應該係咁啦，唔係商家就係善堂。」

事件引起熱議，認為低收入家庭生小朋友不等於別人要幫助他們，「低收入又生又要用貴嘢」、「3,080講到1,000？會唔會太大咬」、「叫佢去救世軍睇下」、「唔係用嚟做壓價藉口」、「唔係歧視，但你低收入唔關我事，可以努力啲」。有人批評對方在情緒勒索，「大把嚿幾水BB車」，「佢呢舖搞得掂嘅，下次可以試下去買架二手法拉利，同賣家講自己低收入家庭睇下有冇得平」。

有網民甚至質疑對方根本不是低收入人士，「好多西客都鍾意扮學生、扮孝子、扮傷殘、扮低收入家庭」、「其實佢先係商家，轉頭轉售」，又爆笑稱「BB車緊係畀BB用，唔通畀佢老豆用咩」。不過有人解釋，有市民會用BB車載寵物，所以買家才特別講明，應該無特別意思，「有啲人裝寵物，擺貨都見過」。

（fb群組「Carosell乞衣+西客關注組」）