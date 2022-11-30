胸圍底褲串燒！長沙灣街坊見樓上內衣串掛到落窗前　呻：唔知點算

將衣物晾好有這麼困難？今午網上流傳圖片，顯示有網民的窗外出現一串樓上住戶懸掛的「內褲加胸圍」，中間有條粉紅繩連住，疑意外掉下來。照片出自長沙灣街坊群組，街坊大呻3天前已見過樓上懸掛一串「孖煙通」，向管理處反映也沒用，事件引起網民熱議，有人認為樓上住戶似乎有暗示，又教路如何令對方不敢再將內衣物懸掛下來。



網上流傳圖片，有樓上住戶將內衣物串懸掛到樓下窗戶外。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）

今午網上facebook群組流傳圖片，顯示有市民在窗外發現樓上住戶將「整串」內衣褲懸掛到其窗外的照片，兩張照片相隔3天，第一張是4條俗稱「孖煙通」的四角內褲，第二張是1條三角內褲、1個胸圍及1條運動內褲，中間有條粉紅繩連住，疑意外掉在樓下住戶窗外。網民笑稱「佢應該係特登引樓下嗰位」、「係咪暗示啲咩」，又指這樣晾內褲其實很髒，「晾完仲衰過未洗，外牆咁污糟」。

帖文其實出於facebook群組「長沙灣街坊」，有街坊3天前發文，說「樓上的單位，有啲過分」，只見樓上單位有4條孖煙通吊成一串掛在其窗外，也不知道對方是否故意。她笑言「我想剪斷，由佢跌落街，會唔會有啲過份」，又指樓上住戶「經常都咁樣，嗰啲繩一條連嗰條」。該街坊今午再發帖文，稱「一早打開窗見到佢，見到佢呢次增加咗」，照片所見，成串的內衣物除了內褲外，今次中間還有1個胸圍，末端是1條運動內褲。

網民爆笑指這是樓上鄰居用來攀爬「逃生」的衣物串，稱可以加料阻嚇對方再將內衣物懸掛下來，「落啲痕粉上去」、「落辣粉會唔會好啲」、「整啲雀屎落去」、「漂白水噴上去」、「cut咗你出面嗰兩件」，或者定期噴濕窗框，令對方的內褲「長期唔乾，等佢着到冇得着嘅時候就會收返」。

有人提出較實際的建議，認為可影相再打印出來張貼，「寫埋邊個單位貼響大堂」或是對方會乘搭的升降機內，「寫明邊個單位，等大家都知個款式」，防止對方繼續掛，但有人疑問樓上住戶是否有特別意思，「暗示…引你上去」。該街坊大呻已和管理處反映，但沒有作用，雖然網民提供不少方法，但「我知道大家得個嘴講，都唔會做㗎」，也不想弄髒對方內褲，怕對方「冇孖煙通穿」。