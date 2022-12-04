洋葱！尋親半世紀完美落幕　1歲女嬰遭保母綁架51年後與父母重逢

半世紀可以改變許多事，卻變不了尋親的決心。51年前在美國德克薩斯州，單親媽媽阿潘坦可（Alta Apantenco）決定為1歲女兒梅麗莎（Melissa Highsmith）登報徵保母，沒想到卻是悲劇的開端，保母綁架了女嬰，令骨肉血親生生分離半世紀。但是梅麗莎的家人不曾放棄，每年11月也會為她舉辦生日派對。慶幸透過基因技術，日前她們終於一家團聚，而這個專屬於梅麗莎但她卻不曾出席的生日派對，今年終於不用再缺席！



1971年8月23日，美國1歲女嬰梅麗莎遭保母綁架，自此與家人失散半世紀，直至近日才被尋獲。（「WE FOUND MELISSA!!!」FB圖片）

綜合外媒報道，1969年11月6日，女嬰梅麗莎在德州出生。當時才22歲的母親阿潘坦可剛剛分居成為一名單親媽媽，既要照顧年幼子女，還需要肩負養家的重擔。由於無暇顧及年僅1歲的梅麗莎，於是在報紙上刊登招聘廣告應聘保母，希望有人在她工作的時候照顧孩子。

不久後，有一名女子應徵工作。儘管阿潘坦可不曾見過也不認識對方，但她太需要有人幫她分擔壓力，於是在沒有面試的情況下，就聘請了對方。1971年8月23日，阿潘坦可委託室友將寶貝梅麗莎交給這位素未謀面、「戴着白手套」的保母照顧。詎料，這名保母卻是個綁架犯，她並沒有在約定時間出現交還梅麗莎，而是就這樣把梅麗莎抱走了。儘管阿潘坦可與家人得知後即時報警，但一直沒有找到女嬰，自此，母女兩人骨肉分離半世紀。

阿潘坦可與親友在這51年來不曾放棄，終於輾轉找到了遠在南卡羅來納州的親生女兒。（「WE FOUND MELISSA!!!」FB圖片）

但是，阿潘坦可與親友在這51年來不曾放棄，甚至每年11月也會為消失的梅麗莎舉辦生日派對。近年，他們不但自資進行基因檢測分析，又在Facebook上成立「尋找梅麗莎．海史密斯」（Finding Melissa Highsmith）的專頁，希望引起大眾關注，得到更多資料。

今年9月，他們得到一則匿名訊息，指有人在南卡羅來納州發現了一個看起來像「成年的梅麗莎」的人，雖然這條線索最終仍是落空，但卻激勵了阿潘坦可等人繼續尋找梅麗莎的決心。皇天不負有心人，梅麗莎生夫杰弗理 （Jeffrie Highsmith）收到基因技術公司「23andMe」的訊息指家族DNA配對樣本有了匹配，輾轉找到了遠在南卡羅來納州的「梅蘭妮．沃爾登」（Melanie Walden）。

「梅蘭妮」表示起初在Facebook收到親戚訊息，指她是失蹤嬰兒，而且親生父母在尋找她時，還以為是騙局，但是對方卻清晰地提到了她背上的胎記，於是同意進行DNA檢測。月初，杰弗理前往南卡羅來納州進行DNA測試，加上背上胎記及生日等佐證，終於確定了「梅蘭妮」的身份，正是失蹤51年的梅麗莎！

梅麗莎的姐妹表示，單看照片就已經知道「梅蘭妮」就是梅麗莎，因為「梅蘭妮」長相與姐妹們酷似，「這太不可思議了，這就像看着你自己」。而且冥冥之中的驚人巧合更令她們驚訝，她們指「梅蘭妮」同樣熱愛辛辣食物，還和其他姊妹一樣，養着一隻同樣叫「查理」的狗。

據當地媒體報道，11月26日，阿潘坦可、杰弗理及兩名兄弟姊妹舉辦了派對，歡迎梅麗莎回家。而梅麗莎相隔半世紀終於再次見到親生父母，情不自禁相擁痛哭，她表示正計劃改名做回真正的「梅麗莎」，又希望重辦一場有「親生父親挽着進場」的婚禮。而Facebook的專頁亦已經更名做「我們找到了梅麗莎！！！」（WE FOUND MELISSA!!!），還上載了不少他們重逢的照片。

至於梅麗莎的其中1個姊妹就表示全靠親人們不放棄地支付DNA測試費用，才能與梅麗莎重逢，而非警方的幫助，又指責警方辦事不力令她們錯過了50年，「我們的家人因處理此案不當的機構而受苦」、「我們發現梅麗莎純粹是因為DNA」，而現在她們只想好好認識梅麗莎，「歡迎她加入這個家庭，彌補 50 年失去的時光」，又勉勵有相似遭遇的家庭「永不放棄，追查每一條線索」。

至於對涉及綁架案的保姆提出刑事訴訟的時效，早在13年前到期失效，但警方就表示會繼續調查，暫時還不知道撫養人是否就是綁架者。

（綜合）