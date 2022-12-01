淘寶花灑頭裝唔到！客服覆「我問下」拖足10日　熱心網民分享妙計

淘寶網購一定要留神！有網民分享早前在淘寶購買「通用款花灑頭」，詎料收貨發現接不上喉管，詢問客服只獲回覆「我問下」，事隔10天再問也只有同一答覆，「佢又話佢問一下」，心情灰爆。幸好許多熱心網民留言分享解決辦法，提醒買花灑一定要連喉買，否則有可能出現「唔啱位」情況，最後事主跟從建議套上4個膠圈，「用到了，只係肉酸啲」。



網民淘寶買花灑，到貨發現駁不上喉管。（fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」影片截圖）

樓主在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發文，她早前在淘寶網買了1個「通用款花灑頭（不連軟管）」，但收貨發現無法安裝，從她上傳的影片所見，花灑和喉管部分無法連接及擰上。她聯絡客服，對方說是第一次碰到這情況，然後說「我問下」，之後未有回音。

樓主10天後再追問客服有沒有問到答案，及能否另外加購花灑喉管，客服再次說「我問下」。客服稱如果沒辦法就將貨品退回去，另外加購花灑喉管的問題，「我明天再問下」，店舖隨後下架商品。樓主大呻客服前後多次說「問一下」，過幾天無回覆，想另購喉管試安裝後，「佢又話問一下」，幾天後對方也沒回覆，「佢就覆叫我退畀佢」，追問可否另購軟管，「佢又話佢問一下」，多番來回心情「灰爆」。

她分享家中要用 2個花灑頭，平時每2、3年更換一次，過去未試過買花灑回來是無法安裝的，「宜家新買個花灑頭如圖咁掉喺度，都唔知幾時先可以用到，喊」。有網民質疑要50多元人民幣的花灑竟然不包喉，樓主解釋原本包喉的話要70多元人民幣，心想「淨係條喉都成廿蚊，喺淘寶好似好唔抵」，但事實真的「唔啱牙，擰唔到入去」。

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幸好有不少熱心網民教路，指出可能是纏太多膠布才導致「唔啱位」，「你纏3至4層試下」，更有人伸出援手，稱「我好多新喉，你有需要寄條畀你，買親花灑都有送，剩咗好多條管喺度，膠圈都有」。有網民則稱經常換花灑，教路買花灑頭時一定要連喉買，「唔關淘唔淘寶事，兩款名牌都會有少少螺絲頭唔啱，導致漏／滴水，另外水喉管最好買六角螺絲款」。

樓主用上4個膠圈，終於成功駁上花灑。（fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」影片截圖）

有留言指，照理花灑頭設計有國際標準「你宜家唯有加多個膠圈」，樓主亦有此意，已試過用2個膠圈套落去，但不夠結實。後來樓主報喜訊，她再加上原用於廚房水龍頭的膠圈，合共4個膠圈一起套上去，「用到了，只係肉酸啲」，之後會找谷友拿膠圈。