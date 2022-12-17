因避孕遲遲未誕子　奶奶恨抱孫偷帶風水師上門　新抱嬲爆1招KO

長輩想抱孫乃人之常情，但為此影響婆媳關係又是否值得呢？近日有人妻發文抱怨，指自己與丈夫一直有共識避孕，而丈夫日前回家竟撞見1名陌生男子，方知道對方是奶奶請來的風水師，為的只是求抱孫，風水師更將屋內擺設移位，全屋仿如打仗過後，讓人妻氣得直斥「呢個世界上到底有冇奶奶係唔煩㗎？」，最後更換上指紋門鎖避免奶奶再來打擾，獲網民力讚。



有人妻發文指奶奶有自己家的鑰匙，偶爾會幫忙打理家居，有日更預告會去她家，說有很重要的事做，老公回家卻看見名陌生男子出現，原來對方是奶奶請來的風水師。（《寶寶大過天》劇照）

該名人妻在香港討論區以「奶奶帶埋風水師上黎整亂我間屋」為題發帖，指奶奶有自己家的鑰匙，偶爾會幫忙打理家居，她亦經常催促樓主兩夫婦生小孩，但2人則以想買樓為由推搪。樓主本以為奶奶已放棄抱孫，直至丈夫日前因放假半天，打算約奶奶飲茶，對方卻一反常態拒絕，更表明需完成很重要的事情。

然而，樓主丈夫當天回家，卻撞見1名陌生男子，還以為奶奶帶男人到家中鬼混，一問之下才發現對方是風水師，認為屋內擺設和床的方位影響情緒，才導致夫妻兩人一直沒有小朋友，其2名徒弟更幫忙移位，但沒有生子的真相，其實只是他們有做避孕措施，樓主無奈表示，「其實生唔到係我哋有避孕呀奶奶！關咩擺設事？」。

風水師說因為屋內擺設和床方位影響情緒所以沒有小朋友，樓主無奈表示其實因為有避孕所以才沒有小孩，根本與擺設無關。（《行運超人》劇照）

丈夫形容「間屋已經好似打完仗咁亂」，便着樓主回家重新整理。樓主續指，當初她已經不同意給奶奶鎖匙，未想到對方竟會帶陌生人到家中，一旦遭人盜竊便後果不堪設想，不禁怒斥「呢個世界上到底有冇奶奶係唔煩㗎？」。樓主最後只好換上指紋門鎖，避免奶奶再來打擾。

不少網民認為婆媳應要保持距離，同時批評奶奶擅闖私人空間的行徑沒禮貌，「同奶奶要保持一定距離」、「奶奶是一種可怕的生物，敬而遠之最好」、「唔好話上來搞風水，平時自己有匙私自上來已經好有問題」、「反佢枱啦！反過一次就唔會有第二次㗎啦！」、「有時候啲老人家又係唔醒目，啲後生嘅事就唔好理咁多」。

有人則指出男方也有責任，並提醒樓主若有意生子便要趁早，「奶奶可以干涉咁多，做老公的好有責任，要同老公有共識先最重要」、「想要就真係早啲生，唔係個個話有就有」；亦有人笑言「家有一老如有一寶」、「我都識得睇風水，要生仔一定係西位」。