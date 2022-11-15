姦夫偷食人妻愛啜腳趾　不避孕稱「懷孕就娶」　1原因法官判免賠

丈夫長期不在家，回來發現竟早已被「派帽」！台灣1名司機和妻子結婚7年，因長時間不在家，妻子竟然暗交1名男子，至今年2月他才發現妻子和姦夫的情慾對話及親密照。司機從對話中驚揭姦夫和妻子性交時拒絕避孕，聲言「懷孕我娶你」，而且還提及喜歡啜妻子腳趾等，他怒火中燒提出離婚兼索賠。不過，法官審理案件時，雖然判人妻要賠償45萬元台幣（約11萬港元），但認為沒證據證明姦夫知道人妻已婚，姦夫最終全身而退。



台男偷吃人妻，法官認為無證據證明他知道人妻已婚，故判他免賠。（示意圖／Getty Images）

案情指，彰化郭姓男子和吳姓妻子結婚7年，育有2名孩子，任職司機的他平日長時間不在家，但從未發現妻子偷食。至今年2月，他在電腦看到妻子和1名許姓男子的情慾對話及親密合照，頓時發現已「戴綠帽」。

郭男供稱，據2人對話內容，許男提到自己平日不會使用安全套避孕，妻子擔心意外懷孕時，他竟說「懷孕我娶你」，以說服妻子不做避孕措施。妻子的回應則提到，許男每次都答應會用避孕套，但性交時根本沒用，「就（放）在旁邊而已」。許男道歉說下次會買較舒服的避孕套，下次就會避孕之類的說辭。

人夫發現姦夫和妻子出軌時，一直沒有避孕，氣得要求離婚兼索賠。（示意圖／Getty Images）

許男的說話令人側目，說郭男的妻子幫他發現了很多埋藏着的慾望、「第一次」，「就不知道為什麼那時候特別想吃你腳趾，就越吃越…」、「你全身上下我都很愛」，還見到郭妻羞答：「你以前也都這樣對他女朋友嗎？」郭男怒火中燒向妻子問罪，妻子雖2次道歉，但他吞不下這口氣，提出離婚兼向2人索償60萬台幣（約15.4萬港元）。

吳女作供時，承認自己一直假裝單身，許男不知道她已婚，但否認2人有性關係。許男表示，他將2人合照當作Line頭像，如此明目張膽反證明他並不知對方已婚。直到今年3月郭吳離婚時，許男才知道自己是第三者，他又辯稱自己是在吳女離婚後才正式交往及性交。

法官指，的確沒有證據證明許男知道吳女已婚，但據2人的對話內容，已可確認2人有發生性關係，而且當時吳女仍在婚姻狀態。最終法官判吳女要向前夫賠償45萬台幣（約11.6萬港元），但許男不用賠償。

（綜合）