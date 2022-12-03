靜脈曲張嚴重可致皮膚潰瘍傷口難癒合　一文睇清症狀及防患貼士

靜脈曲張是常見的職業病，特別是一眾需要長時間站立的打工仔，不少人都患有靜脈曲張。台灣一位45歲廚師每日至少要站4至5個小時工作，導致他兩年前患上靜脈曲張，但他未有積極治療，最終導致皮膚潰瘍，某日睡醒後更驚見腳上傷口引致滿床是血。Gofever高燒為各位打工仔整理了靜脈曲張症狀及預防患病的貼士。



靜脈曲張可引致皮膚潰瘍，傷口難癒合，加上病變靜脈受損會造成流血不止。（網上圖片）

台灣45歲廚師靜脈曲張致皮膚潰瘍！腳上傷口導致滿床是血

綜合台灣媒體報導，台中一名45歲男廚師，因工作需要，每日需要少站立4至5個小時工作，兩年前正式確診靜脈曲張，但他認為病情未有影響他日常生活，所以未有理會。不過，他早前在某日睡醒後發現滿床都是血，到醫院檢查才發現是靜脈曲張導致皮膚潰瘍，令傷口難癒合，加上病變靜脈受損，最終造成是次流血不止事故。男患者最後需要接受微創靜脈曲張雷射手術，經過3個月觀察後，其病情已有所改善。

話你知靜脈曲張成因及症狀

人體腿部的靜脈正常都會有靜脈瓣膜，以防止血液倒流。不過，當靜脈瓣膜功能減弱或不能正常合上時，血液便容易淤積在腿部部位，導致靜脈血管長期受壓而變形及脹大，最終形成靜脈曲張。雖然至今仍然未有定論有關靜脈曲張的成因，但長時間站立增加下肢部位壓力，容易誘發靜脈曲張，所以括售貨員、廚師、侍應等需要長時間站立工作的打工仔都有較高機會患上靜脈曲張。

初期靜脈曲張未必有明顯症狀，下肢可能感到十分沉重及痠痛，並會出現網狀靜脈擴張的蜘蛛網狀血管，或是一條條凸起青筋。（GettyImages）

初期靜脈曲張未必有明顯症狀，部分患者的下肢可能感到十分沉重及痠痛，並會出現網狀靜脈擴張的蜘蛛網狀血管，或是一條條凸起青筋，如情況惡化，患者會開始出現痠麻、抽筋、水腫等症狀，如果未有理會病情，甚至會引發潰瘍，最嚴重更有可能需要截肢。

教你如何預防靜脈曲張

最後，如果各位打工仔不想患有靜脈曲張，應盡量每小時起身活動伸展，而且穿壓力襪工作，加促血液循環，避免腿部靜脈血管長期受壓。大家在日常生活中亦應保持適當運動量，並要鍛鍊小腿肌肉，上述方法均有效預防靜脈曲張。