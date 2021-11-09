食大閘蟹宜與忌一文看清│營養師：同吃呢類食物可減少吸收膽固醇

文：註冊營養師陳穎心

一到秋天，又是吃大閘蟹的季節。然而，不少人對大閘蟹又愛又怕，因為濃郁的蟹膏雖然美味，但總會被認為是「邪惡」的食物。但原來大閘蟹並不如大家想像般的「邪惡」，減肥朋友或高膽固醇人士也可以適量進食，以下教大家如何可以健康地進食大閘蟹！



大閘蟹嘌呤含量高，有痛風人士最好盡量避免，以免增加痛風發作的風險。（資料圖片）

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1隻5-6両大閘蟹熱量等如半碗飯、膽固醇含量與蛋黃相約

很多人有錯覺以為大閘蟹「好肥」，其實1隻5-6両的大閘蟹都只有約103千卡，大概等如半碗飯的熱量。雖然大閘蟹膽固醇含量較高，1隻大概有180-260毫克膽固醇，與蛋黃的膽固醇含量相約，不過脂肪含量卻只有2.6克，比同等份量的雞胸肉還要少，亦含有鈣、磷、鉀、鐡、鋅及硒等營養素。

建議一次最多食兩隻大閘蟹！高膽固醇人士每次最多食1隻

對血液膽固醇水平影響最大的其實是整體脂肪量，反而不是食物內的膽固醇。不過，都不應該一次進食太多大閘蟹，建議一次最多吃兩隻，如果有高膽固醇問題的人士則最多吃1隻。而且，進食大閘蟹的當日，應該避免食其他高膽固醇及高脂肪食物。多選水溶性纖維豐富的食物，例如菇類、瓜類、燕麥、水果等等，都可以阻擋腸道吸收膽固醇。

清蒸最為健康、嘌呤含量高痛風人士應避免進食

另外，大閘蟹亦含有豐富蛋白質，所以如果進食大閘蟹的一餐就應減少進食其他肉類或者海鮮。烹調方法方面，還是清蒸最為健康。不過，大閘蟹嘌呤含量高，有痛風人士最好盡量避免，以免增加痛風發作的風險。

同時進食大閘蟹及柿子會中毒？

至於有傳聞説同時進食大閘蟹及柿子會中毒，雖然是言過其實，但也不是毫無根據。主要是柿子中含有單寧酸，容易與大閘蟹中的蛋白質結合，產生不溶於水的沉澱物，難以消化。尤其消化能力較弱的人士，容易出現肚瀉或消化不良的情況，因此盡量不要兩者同時進食。順帶一提，濃茶亦同樣含有單寧酸，最好也不要配大閘蟹。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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