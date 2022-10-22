與大閘蟹的約定　能自我解繩就放生　最終結果讓他悟出這人生道理

滿滿求生欲！一隻螃蟹被抓後即使被繩子綁住，仍努力剪斷繩找尋逃脫機會，買主和牠約定在上桌前若成功自我鬆綁就放生，最後螃蟹真的做到了，順利重獲自由。



陸媒報導，山東一名孫先生買了幾隻大閘蟹，螃蟹們被繩子綁住放在水盆裡，他看到其中一隻螃蟹很努力的用鉗子想剪斷身上的麻繩，於是就開玩笑地對牠說：「你如果解開我就把你放了，我說了算」。

開玩笑說：「能自我解繩就放生」，沒想到卻悟出這人生道理。

+ 20

孫先生表示這些螃蟹是預計第二天要吃的，老婆把牠們拿出來放到冰箱裡，其他螃蟹都沒有什麼問題，只有這隻在那邊很拚命地想給自己鬆綁，於是就隨口和牠做了一個賭注。

在這段時間裡陸續過去看了牠幾次，經過一番掙扎後，這隻螃蟹還真的給自己解開了繩，孫先生也信守當初的承諾，開夜車到附近的小湖給牠放生。

他說感覺這隻螃蟹挺努力的，感嘆連一隻螃蟹都在自我救贖，我們任何事情任何時候也都要努力。網友表示：「這隻螃蟹回家就給同伴上解綁特訓班」、「放掉也只是上了別人的餐桌」、「萬物皆有靈」、「出了水的螃蟹再入水不一定能存活」、「機會是留給有準備的蟹」、「這根本成精了」。

【同場加映】網民疑野生捕獲86年前滅絕動物現身南澳 睇落似狗狗但肚仔有個袋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

狗狗「全身染綠」翻肚僵硬倒地 嘴巴張開開動不了網全嚇壞..神扯真相曝光

社區草地上有「猛虎出沒」民眾嚇壞報警 10武裝警察+直升機衝現場傻眼了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】