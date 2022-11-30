江澤民逝世｜亞視2011年誤報死訊　前亞視記者憶經過：大家很氣憤

前國家主席江澤民今午（30日）病逝，終年96歲。江澤民生前多次被誤傳死訊，港人印象最深刻的一次，為亞視於2011年7月6日，在未獲官方及家屬證實下誤報江澤民死訊，事件引起軒然大波。事件令亞視記者的專業度受到外界質疑，內部人員亦受到極大壓力，時任新聞部高級副總裁梁家榮因事件請辭，他當時透露，曾盡力阻止新聞出街但失敗。

當年有份報道的亞視前記者回覆《香港01》時表示，她當年凌晨上班，接到上司來電要求準備江澤民生平稿，只提掌權、政績、最後一次公開露面等，當天報晨早新聞時相安無事，她回家睡覺後醒來，才發現配音稿已出街，「第二日新聞部很安靜，大家都很氣憤」。



2011年7月6日，亞視誤報江澤民死訊，引起軒然大波。（亞視新聞截圖）

新華社報道，前國家主席江澤民今日中午（30日）因白血病（血癌）合併多臟器功能衰竭病逝，終年96歲。江澤民生前多次被誤傳死訊，港人最為熟悉的一次，是2011年7月6日，亞洲電視在未獲官方及家屬證實下，誤報江澤民逝世。事後由官媒及中聯辦澄清，指純屬謠言。

中聯辦當年批評亞視嚴重違反新聞專業操守，亞視同日撤回報道，向觀眾及江澤民致道歉，後來被廣管局裁定違反《電視節目守則》，罰款30萬元。時任新聞部高級副總裁梁家榮因事件請辭，他當時透露，曾盡力阻止新聞出街但失敗。由於當時亞視最大股東王征是江澤民堂姨甥，誤報死訊的消息來源引來不少揣測。

有不願透露姓名的亞視前記者今日（30日）回覆《香港01》，憶述誤報2011年江澤民事發經過及感受，她猶記得當年是凌晨上班，接到上司來電，只是「叫我準備江澤民生平稿，叮囑只提掌權、政績、最後一次公開露面等資料備用」。誤報事件當日，晨早新聞時段大家相安無事，而上司回來開早會後，她就回家睡覺，至睡醒才發現配音稿已經出街。

當日（7月6日）亞視於本港台《六點鐘新聞》報道江澤民病逝，當晚更一度作出節目調動，擬播出江澤民逝世的相關特輯，又將本港台的台標轉為灰色色調。惟翌日官方否認江澤民死訊，香港中聯辦更斥有關失實報道是嚴重違反新聞職業操守的行為，亞視亦撤回報道及發聲明致歉，惟事件令亞視新聞部的專業度受到外界質疑。



當時亞視主要股東之一的王征是江澤民堂姨甥，他於事發翌日向媒體表示自己也是看亞視新聞才知道相關消息。惟事件中辭職的亞視高級副總裁（新聞及公共事務）梁家榮則稱，他曾盡了最大努力阻止，甚至與上司激辯15分鐘，仍然未能阻止該誤報播出，他為事件負全責並引咎辭職。

該名亞視前記者形容，很記得「第二日新聞部很安靜」，大家很氣憤、也很感慨，「當記者成為新聞人物永遠不是好事」。

（綜合）