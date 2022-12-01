日本城售水貨唯潔雅廁紙　廠商指快過期有風險促停售　日本城咁講

【日本城／VIRJOY唯潔雅紙品】日本城（JHC）月中近半價促銷知名品牌「VIRJOY唯潔雅紙品」廁紙，觸發搶購潮，惟唯潔雅紙品廠商日前發聲明表示，有關廁紙已接近產品最佳保質限期，並非由該公司或公司授權者供貨，產品質素成疑有潛在風險，呼籲消費者選購前小心謹慎，又要求日本城停售該批次貨品。

日本城於Facebook回應時強調，售賣的都是正版正貨，處於保質期內，顧客可以安心使用。事件惹來網民熱議，有人稱「無講唔係正版正貨，我講嘅係生產日期」。《香港01》正就事件向日本城查詢。



日本城（JHC）月中近半價促銷知名品牌「VIRJOY唯潔雅紙品」廁紙。（資料圖片）

日本城本月17日以門市特價19.9元一條出售「Virjoy唯潔雅3層衛生卷紙12卷裝」，即以近半價（原價37.9元一條）促銷，觸發市民搶購，不少網民都在日本城Facebook留言大呻「無貨」搶不到。

不過約1星期後，唯潔雅紙品廠商周一（11月28日）於facebook發聲明，指發現日本城銷售的「Virjoy唯潔雅Best Saver卷紙」，並非由該公司或授權者供貨，且已接近產品最佳保質限期。唯潔雅紙品廠商解釋，根據產品批號估計，這批次Best Saver卷紙是2020年3月至4月新加坡出現瘋搶時購入，現經過兩年半時間後再回流返港，其倉存及運輸過程都不在該公司可控及可監測範圍以內，以致「產品質素成疑」，「構成潛在風險」，提醒消費者選購前小心。

唯潔雅紙品廠商又說，已去函日本城作強烈投訴，並要求日本城立即停止售賣該批次貨品，以保障消費者權益。

唯潔雅紙品廠商表示，已去函日本城作強烈投訴，並要求日本城立即停止售賣該批次貨品。（Virjoy Facebook）

聲明引來網民關注，不少網民把聲明轉載到日本城facebook，留言問「我嚴重懷疑啲濕紙巾都係呢啲存放好耐，就快到期嘅產品」。日本城則回應，售賣的都是正版正貨，而採購任何商品時皆十分注重商品的品質及安全性，「以確保供應予顧客的皆為優質商品並處於保質期內」，強調「可以安心使用」。

但網民似乎對日本城的回覆未感滿意，繼續追問「無講唔係正版正貨，我講嘅係生產日期2020年，正如Virjoy所講存放兩年半既時間」、「係囉，咁樣做生意都得嘅，應該講明就快到期」，日本城則重覆以上回覆，未有正面回應。《香港01》正就事件向日本城查詢。