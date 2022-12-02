$45賣鎖！西客開$10籲做善事　說話難明惹議　網民：咩抵你搭立？

二手買賣要有被劈價的準備！有網民早前在二手平台以45元價格出售不鏽鋼鎖，惟有買家開價10元希望購買，稱「平啲賣比（畀）我啦，做下善事，仔女刀（都）孝順啲」，未料她拒絕後，買家即惡言相向稱「抵你搭立」。雖有網民批評買家殺價殺得太離譜，但更多網民表示難以理解其中文，疑問「咩叫抵你搭立？」。



樓主在二手買賣平台開價45元賣鎖，有人開價10元。（Carousell圖片）

樓主早前在facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，稱第一次見到有買家面皮如此厚。據買賣平台的商品描述，樓主家人開的水電舖結業，故平放剩餘商品，「呢啲已經係無賺嘅價錢，麻煩大家盡量唔好講價」。原價50元的「不銹鋼鎖頭，防盜防鋸防生鏽」，售45元。

樓主上傳的對話截圖所見，有買家出價10元求購，未獲回覆後才加碼2元，說「12元，平啲賣比（畀）我啦，做下善事，仔女刀（都）孝順啲架」。樓主無奈回覆稱：「不如照原價$45買，當做善事，積下陰德，甘（咁）樣好冇。」買家見樓主拒減價後惡言相向稱「不怪得你間舖關門了，抵你搭立」。

樓主表示自己不是開善堂，「講價都講好啲啦，$45嘅嘢，叫人$10賣畀你，送埋畀你好冇，你都傻傻哋」。樓主批評對方「仔女都拎埋出嚟講」，第一次在平台上遇到如此厚面皮的人，「不過我冇仔女，何來孝順，所以點解要平啲賣畀你」。

網民批評買家開價離譜，「唔合價咪去第二到，強迫人哋平3分2畀佢」、「真係咩人都有」，爆笑稱可覆他，「10蚊得個盒，加25蚊有把鎖，再加鎖匙每把5蚊」，認為愛瘋狂殺價的人，「去食飯畀錢嗰時點解唔殺一半先」，笑言可以約他到長洲、南丫島「面交」。

不過許多人錯重點，認為買家的中文太難明，「條友啲中文，又錯別字，又口語書面語夾雜，點明呀」，「聽完佢講，仔女攞把『刀』嚟孝順你咪大鑊」、「咩係抵你搭立？」，樓主推測他應該想說「執笠」。