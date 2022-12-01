奇聞！3男躲油輪船舵偷渡缺水缺糧　越洋11日到達西班牙奇蹟生還

難民為求生而越洋，卻要冒死而前行！日前，西班牙海岸警衛隊在一艘從尼日利亞出發途經西班牙加那利群島的油輪上發現3名偷渡客，而令人咋舌的是，這3名男子竟是躲在船舵與船體間，11天來曝露在風急浪高的考驗下。他們靠岸後都有程度不一的脫水及體溫過低症狀，所幸的是，他們都奇蹟生還。



西班牙海岸警衛隊在一艘從尼日利亞出發途經西班牙加那利群島的油輪上，竟然有3名偷渡客躲在船舵與船體間，在海面上度過了11日。（「SALVAMENTO MARÍTIMO」Twitter圖片）

綜合外媒報道，事發於周一（11月28日）下午，一艘運載石油和化學品的油輪「阿爾蒂尼2號」（Althini II）駛近西班牙加那利群島接受檢查，1名燈塔工人機警地發現船舵有異樣，似是「坐着好幾個人」，於是通報了西班牙海岸警衛隊。當該油輪駛入拉斯帕爾瑪斯市（Las Palmas）的港口時，等候在場的警衛隊清晰地看見有3人躲在「船舵和船體的間隙」，雙足離水面不及1米，於是先將3人帶到港口接受治療。而隨後的調查發現，這3人是來自尼日利亞的偷渡者。

根據船舶追蹤網站「Marine Traffic」所示，油輪「阿爾蒂尼2號」是於17日從尼日利亞首都拉各斯（Lagos）出發，在海上航行了11天才到達西班牙加納利群島，而港口之間的距離約為4,600公里。有當地媒體報道指該3名偷渡者是在極端的生存條件下，面對缺水缺糧及被海浪打濕的風險下度過了11日，奇蹟生還。

從警衛隊上載至Twitter上的圖片可見，這3名男子坐在船舵從水中伸出的狹窄空間上，各自弓着背，讓後背緊緊靠在船體上，而雙腿離水面極近，狀甚驚險。

這3名男子各自弓着背，讓後背緊緊靠在船體上，而雙腿離水面極近。（「SALVAMENTO MARÍTIMO」Twitter圖片）

拉斯帕爾瑪斯海上救援協調中心主任埃爾南德斯（Sofía Hernández）表示，躲在船舵「風險是最高的，偷渡過程中更可能因為脫水身亡」，而且按照載貨量而言，這個位置有被海浪淹沒的可能，「這部份本可以完全淹沒在水中」。

西班牙海事安全與救援協會稱，這3名男子被發現時有脫水及體溫過低症狀，已被轉移到島上的醫院接受治療。目前，其中1人情況欠佳，仍在留院觀察。