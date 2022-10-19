男子睡覺心臟病發「死亡90分鐘」　奇蹟復活為「死後世界」解畫

「死過返生」會有什麼體會？澳洲1名男子在睡夢中心臟驟停，妻子及醫護人員為其進行心肺復甦，但仍未能令他的心臟重新跳動。他的「死亡狀態」維持了足足90分鐘後，之後「離奇復活」，不但恢復心跳，連腦部也沒有受損迹象。事後，他大方分享這段瀕死體驗及「死後世界」的見聞。



澳洲61歲男子布萊克晚上睡覺時突然心臟病發，心臟驟停。他的妻子梅琳達發現後即時撥打求救電話，又為其急救。（Facebook圖片）

綜合外媒報道，澳洲61歲男子布萊克（Alistair Blake）有心臟病家族病史，2019年1月某日，他踩了45公里的單車後，晚上睡覺時突然心臟病發。躺在他身旁的是結婚35年的妻子梅琳達（Melinda），梅琳達一向淺眠，於凌晨3點左右被布萊克的喉間低鳴嚇醒，醒來後發現布萊克的心跳幾近微不可察。

梅琳達撥打了求救電話，在救護車到場前，按照救護人員指示把心臟驟停的布萊克抱到地上，進行了20分鐘的心肺復甦術（CPR）。然而，救護人員到場後接手幫布萊克進行心肺復甦術，並將其送到醫院。其間醫療人員以去顫器電擊他，可惜布萊克已經沒有了生命體徵，警員告知梅琳達「布萊克不太可能活過來」。

醫護為恢復布萊克心跳，急救了足足90分鐘，就在要宣告布萊克死訊時，竟驚訝地發現布萊克恢復心跳。（示意圖，Getty Images）

醫護為了幫布萊克恢復心跳，急救了足足90分鐘，卻未見成效，就在他們準備宣告布萊克死訊時，奇蹟發生了，他們驚訝地發現布萊克心跳恢復，從「鬼門關」回來了。醫生幫布萊克疏通了阻塞的動脈，又在他的心臟放置了起搏器。布萊克在醫院昏迷了1周後醒來，再次令醫護大吃一驚，因為一般心跳停頓這麼久的人，腦部會有一定程度損傷，而布萊克的腦部運作正常，沒有任何受損迹象，並於12天後康復出院。因此，醫療團隊為布萊克起了個暱稱「拉撒路（Lazarus）」，意指被耶穌復活的人。

事至今日，布萊克仍樂意分享他「奇蹟復活」的這段經歷。「臨床上，我已經死了90分鐘」，他坦言經歷過瀕死後，想法和生活習慣都改變了，「我減少了工作時間，嘗試與家人和朋友建立更多聯繫；飲食習慣也改變了，我吃得更健康，做更多的運動」。他非常感激能活着，而回憶起心跳停頓的時間，他卻沒有什麼印象，「我記得在晚上睡覺 —— 下一件事就是在醫院醒來」。

至於最多人關注的「死後世界」，布萊克就指那是一片虛無，「很多人問我有沒有看到什麼東西，不，我什麼也沒看到。沒有明亮的燈光，什麼都沒有。那是個不知道外面發生了什麼的狀況，但我不在乎，只要我能健康地活着」。

（綜合）