恐怖弒母！媽媽拒買VR眼鏡　遭10歲兒開槍轟頭亡　警揭更心寒後續

美國發生兒童弒母案，當地1名10歲男童日前開槍射殺母親後，警方一度以為是兒童「玩槍」發生意外，還讓他待在家人身邊，惟家人翌日再報警，指男童行為可疑。警方調查發現，男童是不滿母親拒絕從亞馬遜（Amazon）買VR眼鏡套組給他，兼提早了半小時叫他起床，一氣下取出鎖在保險櫃的手槍，原本只想嚇一嚇母親，詎料卻釀成悲劇。警方還發現其他駭人情節，男童竟在弒母翌日，使用母親的亞馬遜帳號訂購了心儀的VR眼鏡，甚至追問祖母到貨了沒有，全程沒展示一絲悔意。男童目前被控一級輕率過失殺人罪，並會以成年人身份受審，罪成的最高刑罰是監禁60年。



美國發生兒童弒母案，10歲男童在家用手射槍殺媽媽。（ABC新聞截圖）

美媒報道，事發於威斯康辛州密爾沃基市（Milwaukee），11月21日警方接到報案，指有名10歲男童早上約6時50分意外射殺44歲母親。警方到場後，男童供稱自己從母親房間內取出手槍，去找正在地下室洗衣服的母親，他當時正用手指轉動手槍，槍卻發出巨響，意外射死了母親。男童隨後走上2樓找26歲的姐姐，姐姐趕下樓查看，發現媽媽已死，即時報警。

警方相信純屬意外，一度容許男童和家人待在一起，最初發布的消息也是有兒童「玩槍」導致意外。不過，翌日家屬再報警，卻揭發令人心寒的後續情節。

男童的阿姨供稱，她事後和男童聊起槍擊事件，男童改口稱自己是拿了媽媽的保險箱鎖匙，從箱內拿出手槍。他用槍指住母親時，沒想到母親走近他，要求他馬上放下手槍。男童的姐姐和阿姨均表示，事後他從未哭過，也沒有表示一絲悔意，第二天早上見到他登錄媽媽的亞馬遜戶口，從亞馬遜購買一款「Oculus」的VR眼鏡套裝，同時還襲擊7歲的堂弟。

警方再次盤問男童，這次他承認自己沒有用手槍轉動「玩」槍，事發時他是雙手持槍，以射擊姿態對着母親，開槍之前有故意瞄準，但他強調自己只是想射向母親背後的牆嚇嚇她，沒想到一開槍就射死了母親。警方表示，男童母親是被近距離射殺，子彈打入右眼，再穿透後腦勺飛出。

男童透露，當天早上他很生氣才去拿槍，因為媽媽提早6點就叫他起床，平日應該是6點半，而且還拒絕從亞馬遜買「Oculus」的VR眼鏡套裝給他，那正正就是他弒母翌日購買的貨品。警方再道出心寒後續，男童事後曾經和祖母說「我很抱歉殺了媽媽」，下句竟然是追問他的亞馬遜包裹是否已送達。

警方調查期間，家屬透露男童一直有易怒問題，早在4歲就試過抓住小狗尾巴，將小狗甩來甩去，直至小狗痛苦呻吟。男童6個月前試過在把易燃液體注滿汽球再點火，導致家中的地板及地氈着火，直指他有心理健康問題，曾說自己會和5個想像出來的人物聊天，原本正接受治療，母親還要在家中安裝閉路電視。

不過，閉路電視電源在2周前被人拔去，變相拍不到事發經過。美媒指有家屬崩潰自責，認為他們提早介入或許可阻止悲劇發生，因他們猜想過「會發生一些不好的事情」。

據威斯康辛州法律，年滿10歲兒童干犯一些嚴重罪行時，會被視為成年人作審訊。男童目前被控一級輕率過失殺人罪，且會作以成年人身份被起訴，若罪名成立，最高刑罰是60年監禁，現時准以5萬美元保釋，將於12月7日再訊。家人憂慮男童有心理健康問題，目前他被關押在少管所。不過，男童的律師認為事件屬家庭悲劇，不應以成年人的司法系統審訊，已要求將案件移交少年法庭。

（綜合）