首日返工即收喜帖　打工仔呻：缺人到咁？　網民：派得落手嗰下勁

結婚當然會邀請親朋好友分享喜悅，但對於剛認識只有1天的新同事又應否派帖呢？早前有應屆畢業生在網上發文指上任新工作的第1天，便已收到同事的喜帖，無奈表示「佢到底係幾咁缺人先會咁做」。有網民建議，樓主假如與對方不相熟就毋需出席，但亦有人認為對方或不想讓樓主感到被孤立，才禮貌上邀請。



有應屆畢業生發文指上任新工首日便收到同事喜帖，邀請去其婚禮。（01製圖）

該名應屆畢業生在Dcard討論區以「翻工第一日就收到紅色炸彈」為題發帖，指上任新工作的首日便跟隨人事部職員與不同部門的同事打招呼，午飯時突然有同事走近並指自己即將結婚，更遞上喜帖。樓主在文中無奈表示，「但明明我先第一日返工，佢到底係幾咁缺人先會咁做⋯⋯」。

帖文引來網民熱議，並認為樓主應假裝沒有收過喜帖，更質疑對方可能是為了收取人情，「我會當無收過」、「咁佢又派得落手嗰下勁喎」、「第一日返工連你係邊個都唔識就請，好尷尬」、「唔好去，去婚禮要識先有意思，你連佢幾歲，全名叫咩，幾時生日都唔知，去佢婚禮見證有咩意思？」、「佢應該主要係想收人情」。

網民都認為樓主應該當作無收過，更質疑對方可能是為收取人情，「我會當無收過」、「佢應該主要係想收人情」。（《大叔的愛》劇照）

不過，也有人猜測該名同事只是避免尷尬，以免被誤會是孤立樓主，「會唔會人哋係費事你尷尬，你喺度做嘢之後都成日見，唔係一陣派咗其他人又唔派你，好似專登唔歡迎你咁」、「或者樓主對佢嚟講有熟悉嘅感覺，佢已經當你朋友」。另有留言則認為若距離婚禮還有時間，便可看看到時是否仍在該公司工作再作決定。