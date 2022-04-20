拍拖15年男友竟偷食學生妹　仲好意思派喜帖畀元配：應唔應該去？

一名女網友去年和交往15年男友分手，原因是她發現，對方在交友軟體認識學生妹，還偷偷往來3個多月。



錯愕的是，日前男方傳來訊息，表示要結婚了，希望她能參加婚禮，並當面跟她道歉。

這番話惹怒大票網友，激動直呼「白包給他，兩個垃圾」、「祝他也頭頂一片綠」。

由幼稚園開始認識 青梅竹馬仍遭劈腿 對方同小三結婚應唔應該去？（點圖看原文及網民意見）▼▼▼

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女網友前幾天在Dcard心酸表示，分手滿1年了，當初前任在跟她分手後，1周內和女方交往，如今兩人更確定要結婚了，「我不知道要怎麼調適心情」。她緩緩說道：「我跟他其實以前讀同間幼兒園同一班，早在5歲就認識了，我們朋友都覺得很扯，竟然認識那麼久，小學中學讀音樂班，中學一年級交往，高中我讀地區第一志願女校，他讀地區第一志願男校，大學也讀同一所大學，而畢業後就一直交往到去年。」

男方與現任未婚妻是在交友軟體上認識的，當時女生還是19歲的大學生，兩人持續往來3個多月，當她得知後選擇果斷分手，事後不禁哀嘆「整個人生幾乎都佔滿了他，到今日都要靠著心理治療與藥物維持正常生活」。沒想到，前幾天原po收到對方的訊息，說是要結婚了，更問她願不願意參加婚禮，「畢竟我參與了他幾乎半個人生，他也想再次好好地當著我的面道歉，突然之間悲傷湧現，好像又再次體驗了剛分手時的痛苦」。儘管傷口再次被撕開，她仍高EQ地回覆：「給我一點時間考慮好嗎？我之後再向你確認。」

不過，網友們看完全氣炸，洗版怒道「劈腿還有臉邀你參加婚禮？15年真的很長，如果是我一定也會很不知所措，抱抱你」、「別鬧了，一定有人能接受你，現在就努力工作，經營自己吧」 、「男生的臉皮比我家隔壁賣豬肉的三層肉還要厚了吧」、「你那麼痛苦，為什麼他可以那麼幸福，至少先振作起來，讓他看看，在沒有他的人生裡，你也會過得很好」。還有不少人爭相教戰反擊，「是我一定去，打扮得超級漂亮，壓過新娘的那種，讓他20年後想起這場婚禮，滿腦子都是你的身影」、「我覺得你可以給新秘化妝，穿超美直接壓過新娘，然後如果有可以上台的環節，就去揭穿他渣男行徑，反正千萬不要原諒他，讓他帶著負罪感一輩子」、「建議與其花時間去他婚禮，倒不如認識新男生去約會、玩得開心，等你約會很忙時，根本懶得理他」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】