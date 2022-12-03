做散工月入2萬坦言一世不婚　遭阿媽怒斥不孝　港男嘆有苦難言

隨着不婚主義逐漸被關注，同時子女與上一輩的矛盾也愈來愈多。1名港男日前在網上發文，指自己打散工月入約2萬元，加上要償還學貸，難以儲錢，故無意結婚，打算單身一輩子，但當他將不婚的想法告訴母親後，立即被對方怒斥不孝，讓他大嘆「總之有苦自己知」。



1名港男發文稱自己打散工，月入約2萬元，難以儲錢，故無意結婚。（《一念無明》劇照）

樓主在連登討論區以「同阿媽講諗住一世唔結婚，俾老母X咗一餐」為題發文，稱自己打散工，月入約2萬元，「點都儲唔到錢，加上要還LOAN（學貸），已經頂得好慘，自己都唔夠錢使，如果結婚咪盞累人」，因此一直無意找另一半完成人生大事。

不過，當樓主將不婚的想法告知母親後，便立即大罵他不孝，認為他沒有為父母設想，又指「唔係個個結婚都要好多錢」。樓主聽後不知該如何反駁，只能心中慨嘆「總之有苦自己知啦」，母親不理解其感受。

樓主將不婚的想法告知母親後，便立即大罵他不孝，認為他沒有為父母設想。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來許多網民留言，不少人安慰樓主，認為結婚與否毋需被父母的想法左右，「自己想結就結，唔想結就唔結架啦，幾時要為其他人諗諗先可以決定自己結唔結婚？調返轉，你唔想結，佢哋又唔為你諗諗？」、「為結婚而結婚，係要還一世」、「唔明，你唔結婚關不孝咩事」、「要為佢哋諗咩？畀佢玩孫定有孫照顧同養」；亦有網民指出結婚的好處，「有冇諗過唔結以後一個人孤獨，人哋有仔有孫熱熱鬧鬧，只要你幻想呢個情景，你就會結」。