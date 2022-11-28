悲！年輕夫婦鴛鴦浴同死　遺8子女成孤雛　伯父母決領養近況曝光

一個家庭要多供養8名孩子，負擔必定會很重！內地江西省1對年輕夫婦，去年12月在家中因沖鴛鴦浴期間，因吸入過量一氧化碳中毒雙雙身亡，遺下8名年幼子女孤苦無依，幸得政府施援手，給予孩子每人每月1,200人民幣（折約1,300港元）救助金，發放至成年為止，而孩子們近況再次被曝光，原來他們沒有被送到孤兒院，而是由伯父母收養照顧，事件再度引起網民關注。



8名孩子幸獲政府每個月發放每人1,200元人民幣救助金，直至成年為止，減輕了伯父母的負擔。（網上圖片）

2名死者是年輕夫婦，分別31歲及34歲，他們在去年12月3日被發現一同倒斃家中浴室，調查後證實是吸入過量一氧化碳中毒身亡。男死者擔任司機，太太則留在家中照顧子女，夫婦共育有8名子女，首4名都是女兒，第5名是失聰的兒子，第6及7是雙胞胎女兒，最小的兒子當時只有9個月大，原本家庭經濟情況就很差，如今父母雙亡，孩子頓失所依。

雖然當時有網民認為死亡夫婦明顯是想「追仔」而拼命生育，又認為因第5名兒子身有殘疾而繼續生，最終在小兒子出生僅9個月就身亡，情況不值得可憐。但更多意見認為孩子的無辜的，如此年幼就失去雙親，情況令人揪心，十分關注孩子的未來。

事發後，孩子們獲政府每個月發放每人1,200元人民幣救助金，直至18歲成年為止。而夫婦的家人不忍心孩子無所依靠，雖然當時有人提議將他們送給人領養，或是送到孤兒院，但家人最後決定親自撫養他們，由伯父母負責領養及照顧，加上伯父母已有2名讀中學的子女，這個家庭共有10個孩子要養，而奶奶亦有幫忙看顧孫子們。

2名死者是年輕夫婦，分別31歲及34歲，他們在去年12月3日被發現一同倒斃家中浴室，遺下8名孩子偳失所依。（短片截圖）

伯母接受傳媒訪問時表示，養育10個孩子雖然負擔很重，但可幸有救助金幫補，只要看到孩子在一起熱烈開心的模樣，一切就值得了，也是堅持下去的動力，「大家都平平安安就是最大的幸福。」

有網民表示，每名孩子每月千多元的補貼根本不夠用，而且要看顧一家10名孩子，成年人有多累實在難以想像，但看到孩子們看來生活得很快樂，都祝願他們能健康愉快地成長。