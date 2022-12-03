巴裔港人做運輸月入$8萬　公屋月租$4000　2原因不做警察寧開貨車

香港物價高昂，要在這裏生活並不容易。近日網上流傳1條影片，1名巴基斯坦裔港人表示自己從事運輸業，月入8萬元，育有4子1女，連同妻子母親共一家八口住在480呎、月租4,000元的公屋單位，又形容警察工作危險，加上月入可能較開貨車低，所以表示「做警察不如開貨車」。當被問到如果一層價值3000萬元的物業與3名子女二選一，他毫不猶疑選擇後者，「子女唔係你想有就有」，因而引起網民熱議。



一名50歲的巴基斯坦裔港人受訪時大談在香港的生活。（小紅書「丁鵬輝-天台人在香港」影片截圖）

小紅書用戶「丁鵬輝-天台人在香港」早前分享訪問片段，1名50歲的巴基斯坦裔港人大談在香港的生活，他現職16噸貨車司機，月入達7至8萬元，扣除日常開支後，每月餘下約4至5萬元。對於以往不少在港外籍人士都會選擇「當差」，他則認為「你做警察不如開貨車」，認為警察人工少又危險，「得二萬拎蚊人工」。不過，他以為警員是每兩年簽約才可繼續，但其實警員完成訓練成功入職後就是長工，毋須每兩年續約，每年更可獲加薪及按機制跳薪級點，而一旦考獲督察級職位，起薪點更逾4.8萬元。

該名巴裔港人透露自己育有4個兒子1個女兒，並與母親及妻子同住約480呎的公屋單位，月租4,000元，連同其他生活費，一家八口每月僅花2萬元，雖稱花在養育子女開支無法估計，但相信已千萬元。主持又問道，如果3個子女與3000萬元的物業相比，希望得到哪一樣，巴裔港人秒速回答「3個仔女」，對於主持表示「如果你冇咁多仔女都買到樓」，他則認同指「買到嘅，不過你有樓冇仔女都沒用」。

片段其後被轉發至其他社交平台，有網民驚訝表示「揸車都咁高人工」，又質疑「日頭一份，夜晚一份？仲要供得到架車，點錢點來？」；亦有人指欣賞他家庭觀念很重，「講得出有樓無仔女無用，覺得佢好重視一家人齊齊整整，但唔知仔女係咪一樣諗法」。有網民則好奇月入8萬元是否沒有超出公屋限額，「重點係8萬月入住公屋，仲要4000月租，即係連雙倍都冇罰」、「公屋富戶？」。

不過翻查房委會資料顯示，如超逾現行公屋入息限額，但不超逾2倍，仍可繳交公屋單位的原有租金；約2倍以上但不高於3倍，才需要繳交1.5倍淨租金；約3倍以上但不高於5倍，則需要繳交2倍淨租金；如超逾5倍就須遷出現居公屋單位。以8人家庭計算，現時入息限額為52,310元，即月入104,621元以上才需要繳交1.5倍租金。