車Cam直擊小巴MMA　司機腳踹車門撞阿叔　衝力強飛彈至隔籬行車線

有事慢慢講，毋須動不動就「郁手郁腳」吧？網上熱傳1段車Cam片段，顯項有專線小巴（綠van）司機在繁忙馬路上與另1名中年男子爆發爭執，其間司機用腳踹車門至少3次推撞對方，中年漢甚至被撞至站不穩，險跌撞到其他行車線，幸未有造成意外。



有小巴司機把車停泊在小巴站，1名中年男子站在路中央與駕駛座的司機隔門爭執。（影片裁圖）

有網民將片段上載至YouTube，事發於荃灣荃威花園附近，有小巴司機把車停泊在小巴站，1名中年男子站在路中央與駕駛座的司機隔門爭執，旁邊有車龍在等候前駛。突然有人從車窗伸出拳頭，路邊阿叔即後退閃避，然後小巴車門再被猛力推出，阿叔今次疑似被擊中，退後一步至鄰線最前排之的士車頭，幸的士未有把他撞倒。

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阿叔被推撞後不甘示弱，大力將車門推回去，惟此時車門再次被推開，他冷不防被推撞下站不穩彈開幾步，幸好當時車龍仍然停定，未有造成意外。

阿叔重整旗鼓後再次衝向駕駛座，並指罵司機，但對方繼續大力用腳蹬着車門，阿叔唯有出力反方向推門與司機角力，互不相讓。此時車龍開始向前行駛，影片亦在此結束，未知結局如何。

影片引起網上熱議，不少網民都批評在馬路中心動手動腳很危險，「如果撞咗佢出馬路被其他車撞到隨時仲大鑊，真係累街坊」、「如果佢仆低，個小巴司機就大X鑊了」，又直言「依家啲人好燥底」、「有事慢慢講，唔使用隻門撞X人地」。亦有網民笑稱，「佢哋兩個有冇諗過道門嘅感受，做中間門已經辛苦，仲要畀佢哋推嚟推去」。