聯和墟小巴司機遇醉漢　屢化對方攻勢再撻落地　網民：高手在民間

高手在民間，即使在小巴司機界也有武打巨星？近日網上流傳1段影片，看到有小巴司機與男子在路邊爭執，前者多次化解對方攻勢，更以四兩撥千斤的方法將男子重摔在地，技驚一眾網民，笑言「詠春呀，葉師傅！睇佢嘅黐手，再睇佢伸左腳擺平𡃁仔嘅功架！」。



網上流傳1段影片，看到小巴司機與男子在路邊爭執，司機更「技驚四座」。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

影片長約2分半鐘，顯示於周一（18日）晚上拍攝，1輛小巴駛至粉嶺聯和墟小巴站，先看到綠色小巴司機與另一乘客下車爭論，雙方互有推撞，並以粗口對罵，男乘客多次出手均不成功，其間更被司機借力一推，將他重重「撻落地」。

按圖看小巴大叔VS醉漢全過程▼▼▼

+ 1

片主後來返回車上，並隨着該名司機駛離小巴站，並在燈位詢問司機剛剛發生衝突的原因，司機稱該男乘客「飲大咗」，他提醒乘客落車，反被對方指罵，「佢竟然X我老母喎」。

影片一出，不少網民都大讚小巴司機的技術「夠架勢」，紛紛留言指「兩派又切磋功夫」、「人人有功練」、「阿叔我冇退後過一步」、「小巴司機好嘢，下盤穩」、「卧虎藏龍」。亦有網民稱讚片主的求真精神和剪片技術，「好欣賞師兄嘅求知慾望」、「呢個片主咪有heart囉，滿足晒花生友嘅要求」。

小巴司機位旁放水杯 轉彎時一滴都沒倒瀉 網民驚嘆：拓海轉行？



小巴司機位旁放水杯 轉彎時一滴都沒倒瀉 網民驚嘆：拓海轉行？