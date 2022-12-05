公屋港女遭鄰居投訴關門沖涼太大聲　阿媽唔幫勁委屈　保安揭真相

左鄰右里理應互相遷就，近日有居於公屋的港女於討論區發文大呻，指鄰居投訴她夜歸時關門及洗澡的聲音過大，沒料媽媽得知情況竟不體諒，甚至加入責怪，令她大感委屈。港女直言為免騷擾他人，晚上回家時已盡量減低聲量，不知如何面對投訴，遂向保安查問，意外揭開令她稍感釋懷的真相。



有居於公屋的港女於討論區發文大呻，指鄰居投訴她夜歸時關門及洗澡的聲音過大，沒料媽媽得知情況竟不體諒，甚至加入責怪，令她大感委屈。（《下流上車族》劇照）

該名居於公屋單位的港女於香港討論區以「夜晚關門聲被投訴大聲，俾家人話！」為題發文，指因工作緣故，每晚12時許才回到家中，為免影響家人及鄰居，她會盡量減低聲量，「只有關門同沖涼聲」。沒料有天媽媽竟告知她回家關鐵閘及洗澡的聲音過大，遭鄰居投訴，並緊張地提醒她要保持安靜，「我媽好緊張叫我回家關門細聲，連續幾日，日日提」。

港女得知情況也多加注意，更加輕力關門，惟無奈關門及洗澡必定會發出聲音，「我以為咁應該ok啦」。可是數天後媽媽發現，鄰居於走廊位置貼出通告公開批評，雖然通告僅為鄰居自行貼出，並非房屋署正式通告，媽媽仍將責任怪罪於她身上，兩母女更因而大吵一場。

港女指，媽媽發現鄰居於走廊位置貼出通告公開批評，遂將責任怪罪於她身上，兩母女更因而大吵一場。（《下流上車族》劇照）

大感委屈的港女只好發文抱怨，並希望網民評理，「因為這件事俾我媽又煩幾日又吵架，有小小火！在這想問問大家正常夜晚回家關門（已輕輕關門）同沖涼聲係唔係冇問題？」。她又特意向保安查問，獲告知涉事鄰居已有多次投訴他人的紀錄，「原來唔係我問題，係投訴嗰個人已經投訴過好多其他的住戶，只係今次到我家」，目前只好「當冇件事」，無奈待對方「轉下家投訴」。

網民看過帖文也認為事件責任並非全在於港女，「同情你，但係環境事實做咗出嚟係咁，你最多都係搵潤滑油噴下佢囉，有啲效㗎，盡量返到屋企輕手啲，只能夠咁做」、「啲隔音做得太差，另一方面係個鄰居太多事」，又提供能減低聲量的建議，「試下關鐵閘及木門先拎起鎖脷，關上門後再放下條鎖脷，就較少噪音；沖涼時花灑唔好向下射，就減少瀑布聲」。