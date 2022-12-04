男人最痛！男童盪鞦韆卡住髀罅　外傭全程睇手機無理　目擊者嬲爆

小朋友未必有足夠自理能力，「睇少眼都唔得」！有港男於網上發文表示，日前於將軍澳寶康公園發現有外傭照顧少主不周，男童盪鞦韆時，外傭全程看着手機，一直用單手推動鐵鏈，沒理會男童坐得不好，如同吊在鞦韆上，有機會弄痛下體，相關影片惹起網民熱議。



有港男於網上發文表示，日前於將軍澳寶康公園發現有外傭照顧少主不周，男童盪鞦韆時，外傭全程看着手機，沒理會男童坐得不好。（fb群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」影片截圖）

男童盪鞦韆過程▼▼▼

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該名港男於fb群組「香港僱主討論區(外傭/鐘點/陪月/本地ee)」發佈1段17秒影片，只見遊樂場中有2名外傭各自陪同少主盪鞦韆，穿粉紅色上衣的外傭全程看手機，沒發現坐在鞦韆籃中的男童身體向前「跣」，如同垂直身體吊在籃中，讓人擔心會否弄痛下體，而外傭一直沒協助男童坐好。

而在後方穿白色上衣的外傭照顧得較周到，簡直是天壤之別，雖然片初有1、2秒側身對着女童，但很快就將手中物品放回袋中，然後正面對着女童推動鐵鏈，其間還幫忙整理衣服。

樓主批評穿粉紅色上衣的外傭，「吊住喺到都係咁推，玩電話又唔理個小朋友」，呼籲僱主照顧小孩的責任還是勿假手於人，「真係自己有時間自己湊返啦」。

帖文引起熱議，網民指出「仲要係仔仔，多得佢唔少」、「咁樣又真係好差喎！」、「衰到咁，個小朋友好慘」、「睇電話唔係重點，係冇留意到小朋友跣咗去前面，箍住咗仲繼續推」、「Hea住做，僱主睇唔到，BB唔識講，真係冇辦法」。

有網民表示，「小朋友同寵物我都唔會交畀工人處理」。有網民分享目擊過類似情況，「我之前2個姐姐都係一邊hea住玩，一邊睇手機」、「早排見一個送返學離開個小學生最少100米，個𡃁妹仔停咗喺度搵書包啲嘢，個姐姐又唔知，自己大搖大擺喺度一邊行一邊傾電話，連頭都無擰轉過睇下個小朋友有無跟嚟」。