公主病？初約會睇戲嫌凍怨男生唔幫帶外套　女生：以前男友都識做

約女仔睇戲無幫帶外套就係唔細心？近日有連登仔發文指與新認識的女生約會看戲，覺得整體觀感不錯，怎料女生回家後詢問他在戲院時沒有發現她凍？又質問為什麼不幫她帶外套，更稱以往的男友或追求者都會那樣做。樓主對此感到無語，繼而發文公審該女生。事件惹來網民兩極討論，有人認為帶外套是加分位，有人則直斥該女生很港女。



有連登仔發文指與新認識的女生約會看戲，整體觀感不錯，怎料女生回家後詢問他在戲院時沒有發現她凍？又質問為什麼不幫她帶外套，暗示他不細心。（《太陽的後裔》劇照）

該男生在LIHKG討論區以「去睇戲就要幫你拎埋外套？」為題發帖，指最近與新認識的女生聊得來，所以便約對方出來吃飯看戲，還認為與對方互動不錯，全程有講有笑，相處自然。回家後大家都有繼續聊天，對方詢問：「同我出去開唔開心？」他回覆：「OK呀，幾時得閒可以再約。」

誰知對方突然問樓主剛才看戲時，有沒有留意到她覺得凍，本以為樓主是細心男生會留意到，甚至自動自覺幫她帶外套，「佢話佢以前啲男朋友／追求者都會識做呢啲」。樓主覺得不解，質疑她覺得凍，為何不帶外套，要別人幫忙帶？又反問如果他凍，女生又是否會幫他帶？最後更直斥現今女生缺乏自理能力。

樓主質疑女生覺得凍，為何不自己帶外套？最後更斥現今女生缺乏自理能力。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

有網民認為雖然女生直接把想法說出口是有點「港女」，但這些加分位真的要做，「咁講好港女，不過係教精你」、「教你溝自己都仲話返人轉頭，真係憑實力單身」、「加分位緊係要，請食飯就做壞規矩，帶外套不用錢無成本都唔識做，點搵食？」，有人則揶揄「避孕套你又識袋定？」、「你唔鍾意佢咪唔識囉」。

亦有人認同樓主無做錯，自己不帶外套卻要求男伴帶，這樣麻煩的女生還是不要繼續往來，「女仔自己都預計唔到會凍，點解個男既要預計到？」、「呢啲一聽就知係港女」、「唔會幫佢帶，最多自己帶，佢凍俾自己果件佢」、「呢類女人第時拍拖都會好麻煩，早走早着」；有人則笑言「以前男朋友或追求者都會做，所以咪變咗以前」。