性感女上的士搵「鴨店」？司機尷尬笑後咁回應　網民估講緊呢樣嘢

「咁飢渴？」近日網上瘋傳1段行車記錄器（車CAM）影片，有的士司機於晚上遇到1名穿着性感Bra Top、露出小蠻腰的妙齡女子，甫上車即掏出1張疑是「金牛」（1000港元）的紙幣，並以普通話疑似問「你幫我找鴨店可以嗎？」。司機不斷尷尬地笑言不知道哪裏有鴨店，女子最終只能下車。影片引來網民熱議，笑言「條女好緊火」，但也有網民認為女子所說的是「押店」，又認為司機公開影片做法不妥，「好無道德，個客又唔係犯咗法」。



有的士司機於晚上遇到1名穿着性感Bra Top、露出小蠻腰的妙齡女子，甫上車即以普通話疑似問「你幫我找鴨店可以嗎？」。（「香港新聞突發時事合集」YouTube影片截圖）

性感女子疑似找「鴨店」全過程▼▼▼

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YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」昨日（12月4日）上載該段1分05秒影片，題為「【去鴨店】操普通話女乘客上車後，請求司機載她去「鴨店」，司機哭笑不得」。影片可見，司機叫女子上車後問了2聲「去邊」，女子坐下後一直翻找手袋並用普通話說「等一下喔」，隨後掏出了1張疑是「金牛」（1000港元）的紙幣，司機笑了聲問「去哪裏呀？」，女子隨即疑似問「你幫我找鴨店可以嗎？」。

司機尷尬地笑着回應「我不知道鴨店」，女子不願放棄，接着說「問一下唄」，司機說「我問誰呀？」，女子反問「你不知道嗎？」。司機哭笑不得地說，「在哪裏找鴨店呀？這裏沒有鴨店的吧」，女子斬釘截鐵地指「有呀，怎麼沒有」，司機無奈道「我問誰呀？我又沒聽說過鴨店，要不你問吧」、「我沒聽說過，你要不要坐？」。最後女子只能下車，並在車外四處張望，此時能清楚見到女子穿着十分性感，只穿上Bra Top，外襯西裝外套及西褲，露出小蠻腰。

影片引起熱議，網民爆笑道「條女好緊火」、「司機大佬可以說：找我唄，行不」、「人哋肚餓，想食燒味飯」、「人哋係想食北京填鴨呀」、「車佢去燒味舖算啦」、「求其車佢去老蘭咪得囉」，有人讚賞「條女唔錯，身材又好」。

也有不少網民猜測女子其實是想表達「押店」，「押店好明顯啦」、「都幾肯定唔會係鴨店」、「內地應該真係唔識鴨，呢個字」。不過有網民指出，香港及台灣叫法是「當舖」，內地則為「典當行」，另有人表示「佢事先想畀貼士嗰下，已經想叫鴨之心路人皆知」。

也有人批評於網上發布影片的司機有違職業道德，「個司機放個客嘅片上嚟，好無道德，個客又唔係犯咗法」。