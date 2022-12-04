有賺！的士司機以為收3張$20　驚覺1張是這國貨幣　網民：賺好多

差不多顏色但價值是幾倍！有的士司機日前接載女乘客，對方用3張20張紙幣付49元的車資，惟事後一看，發現其中1張較大而且面額為50元，原來是新加坡鈔票。網民表示50元坡紙兌換港幣大約為285港元，驚訝「賺好多」，同時提醒可能會被指濫收車資。司機回覆稱詢問後知悉對方真的是新加坡人，已聯絡到對方朋友，只要對方打來一定會歸還。



司機事後查看，才發現有張不是20張港幣，而是50元坡紙。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

貨幣相似但價值不一樣！有的士司機日前在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發帖，指日前載客由港島半山區寶珊道到渣打銀行大廈，收到3張藍色紙幣，以為都是20元。他事後一看，發現其中一張紙鈔較大，雖然顏色類近，但上面面額為50元，還有「Singapore」（新加坡）字樣，是張坡紙。

網民馬上指出「知唔知坡紙兌幾多（港幣），發了」，50元坡紙約可兌換285元港幣，「有賺咁多」、「執到啦」、「賺好多」。有網民提醒司機不宜張揚，「小心畀人告你亂收車資」、「畀多又唔找，畀小3蚊更X老X」、「不誠實使用的士」。

司機回覆稱「唔係個個的士佬係咁」，該名女乘客「住四季講英文」，他後來打電話去問，發現對方真的是新加坡人。他解釋當時真的以為收到3張20元，「仲找返11蚊畀位靚女㗎」，現時已聯絡對方的朋友，通知多付了車資，「靚女打嚟搵我我會完璧歸趙，我會好好保管住先」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）