HR放飛機逼人坐巴士面試？求職者爆seed：係咪覺得自己時間先寶貴

近年因受疫情影響，「電話面試」愈發普及。有網民日前發文，表示遇上了「極品男HR」，除了數次回電也無人接聽外，更隨意更改原訂的會談時間，甚至明知他身處巴士、不便細說個人訊息時，仍要詢問他的工作經歷，令他不滿「爆Seed」鬧HR。



有打工仔日前發文大呻遇上「極品男HR」，除了數次回電也無人接聽外，更隨意更改原訂的會談時間，逼使他最終需要在巴士上電聯「自介」。（《大叔的愛》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱自己本是騎牛找馬，邊工作邊找工作，但如果不慎於工作時錯過HR電話也會盡力補救。其近日與「極品男HR交手」，數次回電對方也無人接聽或者飛線，到肯接聽時又會表示要找直屬上司一起傾，不過直屬上司正在開會，又強調並非正式面試，「只是問返CV一啲嘢」。

樓主指本來約好了周一詳談，豈料卻突然被「放飛機」，到了周二晚上7點左右，「極品男HR」才致電找樓主，「撞正我等緊巴士錯過了電話」，於是男HR就「語帶不滿地留言說『搵咗你幾次，都搵唔到你囉』。樓主表示想「速戰速決」，於是與男HR電聯，「一開波就表明在巴士上，不方便講太多」。

樓主表明自己在巴士上無法詳談，但男HR無視他的情況，繼續要求他就過往工作經驗逐一解說。（《大叔的愛》劇照）

而男HR再次強調非正式面試，但就無視樓主不便詳談的狀態，要求樓主就過往工作經驗逐一解說。由於身處巴士，身旁都是乘客，卻要詳細解釋個人經歷，令樓主忍不住「爆seed」，直言覺得自己不是在與HR電話，「係同緊成車乘客做緊interview囉」。樓主對於男HR擅自更改會談時間感到不滿，遂在帖文中反問「HR係咪覺得自己時間先寶貴？」，他又批評該HR欠缺的不是時間，而是安排時間的能力。

帖文引來網民熱議，不少人不約而同地留言批評HR「揸住雞毛當令箭」，「好多HR以為間公司係佢」、「HR心想：我大X哂㗎嘛！我手上枝雞毛係令箭嚟㗎」、「HR就係拎雞毛㗎啦」。亦有人認為HR的表現暗示了公司狀況，「咁嘅HR，間公司可以幾好」、「佢代表緊間公司測試你嘅忍耐力，間公司唔好得去邊」。