筍工？樹大畢業疫下做清潔工　月薪達呢個數　連登仔讚：輕鬆好搵

職業無分貴賤！有港男於討論區發文表示，在樹仁大學畢業後不幸遇上新冠肺炎疫情，難找到工作，輾轉下進了餐飲業，惟該小店於半年前倒閉，他一直失業至今。日前他跟從媽媽做清潔工，驚覺做清潔比餐飲更輕鬆和「好搵」，1個月做21天，每天做約6小時，月薪可達1.4萬元左右。



於樹仁大學畢業的港男在討論區發文，大讚做清潔工比餐飲更輕鬆和「好搵」。（《先熱情地打掃吧》劇照）

該港男於連登討論區以「樹仁畢業後廢咗幾年，俾老母捉咗去做清潔」為題發文表示，11月底時母親「頂我唔順」，不滿他半年來一直失業，嚴正地指不會再養他，點出有2條路可選擇，「一係就跟佢去做清潔，一係就踢我出門口」，於是他選擇了跟媽媽做清潔。

他說，做了1周後發現原來做清潔比餐飲更輕鬆和「好搵」，很多時上午只做2、3個小時就可收400元人工，下午去另1個地方做又收300元，平均日薪為700元，他計算若1個月做21天，每天做約6小時，月薪可達1.4萬元左右。如此「絕世筍工」讓他十分心動，直言「好驚自己會一直做落去，唔想離開呢個comfort zone（舒適圈）」，不過他也說已應徵助理文書主任（ACO）工作，將會去面試。

港男指出，媽媽不滿他半年來一直失業，嚴正地指不會再養他，點出有2條路可選擇，「一係就跟佢去做清潔，一係就踢我出門口」，於是他選擇了跟媽媽做清潔。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有網民留言讚揚，「吓，你係站喺前線同病毒細菌搏鬥嘅戰士，人類生命最後最強嘅後盾，有幾多人因為你先可以安心咁生存落去，我為你獻上最崇高嘅敬意」。

有網民指出清潔行業人工不錯，兼大有潛力，「聽清潔姐姐講，疫情前寫字樓清潔仲好搵，一日實做4粒鐘都有2皮幾，好多師奶去做」、「做私樓豪宅仲好搵呀，班有錢人成日都掟啲好嘢出嚟，有人試過執到Surface Laptop同幾千蚊外幣，仲有咩CHANEL袋，仲要有嘢包住」、「我有同學都係做清潔+滅蟲，做咗5年自己開公司，包咗好多商廈清潔嚟做，啱啱買埋樓，諗起以前仲有份笑佢」。

有人勉勵樓主，「千奇唔好放棄，有經驗後可以做管理層，之前個大學生都係揸巴士，跟住經理」、「我係你我就返多2更，做多幾年識落多啲人就做蛇頭，之後就再創業」、「就算樹仁grad（畢業），都可以有好多可能性，我自己識嘅同期同學都至少3個去咗做律師，最緊要自己肯行，唔好怕輸」。