港媽請家務助理450呎全屋清潔　時薪$100　網民批太低1要求更過份

很多家庭都會聘請家務助理，幫忙打理一下家居衛生，有港媽在社交平台發帖，招聘1名家務助理每周家居大清潔1次，每次2至3小時，時薪100元，更列明要有1年或以上經驗及持家務助理證書優先。網民則批評她出手太低，而且2至3小時做9項工作是不可能的任務，「100蚊？你唔留畀自己做？」。



有港媽在社交平台發帖，招聘1名家務助理每周家居大清潔1次，每次2至3小時，時薪100元，更列明要有1年或以上經驗及持家務助理證書優先。（FB「柴灣人柴灣事」截圖）

該港媽在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文徵家務助理，逢星期五早上9時至下午4時期間，任選2至3小時到小西灣450呎住所清潔，工作內容包括清潔房間、客廳、廁所、浴室、廚房、窗門、全屋家具、拖地、更換床單被舖等。帖文還備註，家中沒有寵物，而且不用煮飯。

另外，聘用要求則包括求職人要乾淨企理及有禮細心，擁1年或以上經驗，並有家務助理證書優先，時薪為100元。

根據網上多個家務助理招聘平台的建議價錢，一般家居清潔的時薪介乎115元至200元不等，最少服務時數為3小時以上。（資料圖片）

網民看完招聘告示，紛紛批評港媽出手低於市價，「10年前都$150一個鐘，現在點只這個價」、「我之前搵過大部分都要$200以上，仲要就佢時間」、「$100？嘩咁多真係唔知點使。幾十嘅自己做啦，自己屋企來㗎嘛」。除了價錢，亦有網民認為工作太多但時間太少，「你自己試下兩三個鐘可唔可以做得完」、 「我會咁覆：每次2小時，每個禮拜做一樣，今個星期嗰2個鐘只清潔房間」、「一星期一次，全屋自己做得乾淨企理，都要5至6個鐘」、「400尺基本清潔都要做3、4個鐘」。

面對網民的建議，樓主其後更新帖文，指時薪改為由「100元起」，並指如覺得工作範圍合適，價錢可再商議。

根據網上多個家務助理招聘平台的建議價錢，一般家居清潔的時薪介乎115元至200元不等，最少服務時數為3小時以上。