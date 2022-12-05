港媽與姦夫激戰一半　夫因港鐵故障折返家捉姦在床　後續超狂展開

【將軍澳綫停駛】港鐵將軍澳綫今早（12月5日）發生嚴重延誤事故，調景嶺站至康城及寶琳服務更一度暫停，沒想到竟然意外令人妻被揭發出軌？有人妻於討論區發文表示，自己與另一名人夫發生了「不倫戀」，今早更約對方回家激戰，詎料「愛愛」至一半時，丈夫因「港鐵訊號故障」折返回家，當場發現了人妻出軌「捉姦在床」，而丈夫的反應，亦令她大感意外。



職員帶1500乘客沿隧道步行至將軍澳站月台▼▼▼

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港鐵將軍澳站列車今早約8時半發生車卡連接掛鈎移位，調景嶺站至康城及寶琳服務一度暫停，至中午12時半起逐步恢復服務，延誤約4小時。有網民就於連登討論區以「俾老公捉到我出軌」為題發文，大呻因今次事故被揭發出軌。

樓主表示，與丈夫結婚11年育有2名子女，早幾年感情轉淡，「大家其實都知咩事，喺埋一齊只不過係為咗對仔女」，而她半年前與同屋苑另外一名人夫發生了「不倫戀」，至今早9時送子女上學後，就叫對方回家「愛愛」，「點知搞嘢搞到一半老公因為港鐵訊號故障返咗嚟，當場揭發咗呢一段」。

樓主表示，今早約姦夫回家激戰，詎料「愛愛」至一半時，丈夫因「港鐵訊號故障」折返回家，當場發現了她出軌「捉姦在床」。（示意圖／gettyimages）

沒想到丈夫反應卻令她相當意外。樓主指出，其丈夫好像早已知悉事件，「好冷靜咁出露台食咗支煙，之後就落樓下食早餐，返到嚟就問我想唔想搞離婚定係要為咗對仔女繼續喺埋一齊……我哋攤開晒啲嘢嚟講」。丈夫的問題令樓主頓時陷入兩難，「講真我都未有定論…如果真係離婚嘅話我真係唔想搬出，呢度配套好交通又方便，請問我應該點做」。

帖文引來網民熱議，不少網民追問與姦夫出軌詳情，笑言「簡單啦，人夫個老婆搬去你老公度，你就搬去人夫嗰度」。但也有大批網民質疑樓主虛構「作故仔」，「日日作故仔開心啲咩？」，樓主則強調「今次真係真人真事」。