將軍澳綫列車脫鈎｜服務受阻約4小時　料港鐵須按機制罰500萬

港鐵短短一個月內發生第二次嚴重事故，將軍澳站列車今（6日）早上約8時半發生車卡連接的掛鈎移位，調景嶺站至康城及寶琳的服務暫停。按港鐵票價機制，由於港鐵出現服務嚴重延誤，需繳交罰款。

港鐵指，受影響的將軍澳綫服務，於中午12時半起逐步恢復，換言之，港鐵列車服務共延誤約四小時，根據罰款機制，料須繳付罰款500萬元。連同上月中發生的荃灣線油麻地站列車出軌「甩門」事件，兩次嚴重事故港鐵已須繳付合共3,000萬元罰款。



（香港01製圖）

▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡疑移位鬆脫 乘客撤離港鐵站▼



▼12.5 將軍澳站列車車卡連接移位 調景嶺站數百人排隊▼



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按照港鐵罰款機制，罰款額以列車服務延誤時數累進計算，首四小時罰500萬元；若延誤逾四小時，其後每小時需繳250萬元罰款，「封頂」上限為2,500萬元，即達12小時或以上。

翻查資料顯示，上月13日發生的荃灣線油麻地站列車「甩門」事件，停駛逾12小時，需繳付罰款上限即2,500萬元；去年銅鑼灣站「甩車門」事故，則延誤合共兩小時52分鐘，根據機制須罰款300萬元。

按港鐵票價機制，有關罰款會根據「分享利潤機制」及服務表現安排撥入票價優惠帳戶。港鐵提交的罰款，將會以每程3%車費折扣形式回饋乘客，每年為期最少6個月。

現時的罰款機制於2017年6月生效，是政府第二次就港鐵公司票價調整機制中，調高各級罰款金額及最高罰款額。新一輪的票價調整機制檢討將於2023年完成，預計政府將於明年與港鐵商討有關安排，「服務表現安排」下的罰款金額會否提高或下降，將會包括在相關討論之中。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼

