新裝修辦公室頻現曱甴　打工仔斥上司2大壞習慣造成　網民唔認同

辦公室出現曱甴真的讓人不能安心工作！有打工仔於網上發文批評上司個人衛生有問題，不滿上司於午飯時間去街市買餸帶昆蟲回辦公室，「倒瀉水」又不抹桌面，打算自然乾，他因而斷定上司是導致新裝修辦公室經常出現曱甴的罪魁禍首。不過網民並不認同打工仔其中1個例證，指出「好老實講，我拎住架車買咗咁耐餸，我就真係未試過買完餸返歸會有小強，你心目中賣菜嘅地方係咪有幾萬隻小強排隊等上車？」。



有打工仔於網上發文批評上司個人衛生有問題，不滿上司於午飯時間去街市買餸帶昆蟲回辦公室，「倒瀉水」不抹桌面。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，自問並非「勁乾淨企理」或有潔癖的人，但他也接受不到上司的個人衛生習慣。他說，公司年初才搬到1個新裝修的辦公室，但這半年來「大大話話見過/聽過6、7隻小強出現」，他十分肯定是上司導致曱甴出現。

他列舉2個例證，上司經常拉着買餸車上班，「中午食晏佢去完買餸，喺街市帶埋啲昆蟲返嚟，然後埋伏喺佢個位嗰堆雜物度」。而有次他與上司在辦公室加班，目睹上司喝水期間不小心「倒瀉水」在另1名同事的桌面上，詎料「佢真係諗住就咁由佢乾就算數」，最終他忍不住幫忙抹掉，無奈地說「喂，啲水喺你飲緊隻杯倒瀉出嚟，有你口水㗎……」。

他斷定上司是導致新裝修辦公室經常出現曱甴的罪魁禍首。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

不少網民留言表示買餸並不會附帶曱甴，「拎買餸車買餸嗰度，同衛生好似講唔上有咩必然關係」、「買餸唔會帶小強個喎？」、「你阿媽去買餸會唔會帶埋小強返屋企？」，有人指出「Pantry（茶水間）多小強唔奇」。

也有網民分享更可怕的衛生習慣，「吓，我老細連續3日着同1條裙返工，仲曾經講過幾日先洗1次bra（胸圍）添啦，不算什麼。佢朋友個口罩仲會循環再用，用完掛起， 第2日再戴，keep（維持）住用幾日添。P.S.佢哋係醫生，哈哈哈」。