新入職赴飯局埋單過萬　遭上司要求墊支　下屬1招化解悉驚人真相

初出茅蘆投身職場，難免會處處碰壁，甚至被視為「水魚」，有剛入職公司不足3個月的打工仔發文，稱曾與上司一同到中環的高級扒房見客，4人叫了一整桌餐點，連同貴價紅酒，賬單至少逾萬元，未料飯局臨到尾聲，上司竟要求樓主幫忙結賬，聲稱事後再向公司報賬，意識到危機的樓主以信用卡簽賬額不足為由拒絕，成功脫險。賬單最後由客人支付，而樓主後來在公司打聽，才發現上司已非首次「出招」，原來早有其他同事被同一手段騙財，看似風光的上司背後卻負債累累。



有新入職不足3個月的打工仔，早前與上司一同到中環扒房見客，未料被上司要求失墊支逾萬元的餐費。（《大叔的愛》劇照）

樓主向「辦公室日報」投稿，稱早前某天下班與上司一同到中環扒房，邊吃晚餐邊見客，雖然自己僅入職約3個月，惟其他同事放假，故他只能臨危受命。他稱在飯局的尾聲時，上司忽然跟隨他到洗手間，並表示自己有急事，要求他先結賬，事後再幫他向公司報賬。樓主當下立即拒絕，辯稱身上沒有足夠現金，信用卡也只有1萬餘簽賬額，詎料上司仍窮追猛打說：「萬幾蚊咪夠囉！我計過㗎啦，頭先啲嘢食再加埋啲酒，頂盡萬二三蚊可以落到樓。」

樓主見招拆招，指仍有「卡數」在身，故無法結賬，上司聽後又着他立即提款，還表明在餐廳代為招呼客人。樓主心知不妙，表示戶口只有數千元，卻被上司反斥：「一萬幾千都冇？點搞啊你？」，上司見此路不通，只好致電其他同事，惟該名同事亦沒有接聽電話。在此尷尬時刻，其中1名客人剛好進入洗手間，便稱其老闆因趕時間，已經結賬離開，樓主上司頓時鬆一口氣，但仍客套地指，「埋咗單？喂！我哋請啊嘛！唔得唔得！你哋係客嚟㗎！梗係我公司畀啦！」。

打工仔感到情況不妙，便稱信用卡簽賬額不足，加上銀行戶口只有數千元為由拒絕結賬，翌日回到公司，才得知上司多番要求他埋單的真正原因。（《大叔的愛》劇照）

飯局過後，樓主翌日回到公司，碰巧遇到前一晚沒有聽電話的同事，便順便打聽，才得知對方故意沒有接聽，又透露上司其實「周身債」，曾向其他同事借錢，「有啲冇還，有啲還咗部分就冇下文」，即使公司容許員工就工作相關的飯局報賬，但上司往往在要求他們墊支後，便以自己名義上報公司，獲退款卻沒有還給相關同事。樓主聽後大嚇一驚，還指「好在我張卡真係唔夠limit，呢單嘢簡直逃過一劫」。