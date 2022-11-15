港鐵事故｜打工仔遲到　上司不接受解釋堅持扣勤工獎　一句話傻眼

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後昨日（14日）如常服務。不過有打工仔發文大呻，因港鐵故障延誤，令他上班遲到，上司亦不接受解釋堅持扣勤工獎，甚至認為「應該預早出門」避免事情發生，令他十分無奈。



港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重事故，經一夜搶修後昨日（14日）如常服務。（資料圖片）

該打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，指因港鐵故障導致上班遲到，跟上司解釋卻不被接受，並堅持要扣勤工獎，但「壞車我根本控制唔到」，對方更無情地一句回應，「話我應該預早出門」。

帖文引來大量網民共鳴，不禁感嘆「老世覺得你應該提早8個鐘出門口」，並稱「你請教下佢幾點出門」、「預早出門都可以壞車」、「預知壞車，不如預知股票、六合彩」；亦有人指今次港鐵荃灣線來往荔景至佐敦站暫停服務逾12小時，揶揄「要留宿公司喇睇嚟」、「都話咗要喺公司紮營，又唔聽！」；有網民就批評勤工制度「搵笨」，「勤工呢個制度根本就係畀腦細搵藉口扣人工」。

事實上，如果打工仔上班時遇着港鐵服務延誤，可於客戶服務中心領取一張「延誤證明書」，以證明自己在相關日子受到影響，即使當時未及領取，亦可登入港鐵網站作網上申請。