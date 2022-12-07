污糟老伯買飯盒唔夠錢　女生霸氣付款　自爆「臭臭目的」笑死網民

這是1件既暖心又好笑的助人小故事！台灣有名女生日前於便利店遇到1名全身沾滿污泥的老伯不夠錢買便當，她立即上前幫忙付錢，獲店員感謝她的愛心。不過，女生其後自爆事件原來隱藏着十分尷尬的「臭臭真相」，只因她在家突感便意，想大便時卻發現廁紙已用完，於是急忙衝到便利店買廁紙，故她幫忙付錢，除樂於助人外，更重要是想加快購買進度，讓她可立即買到廁紙去大便。



台灣有名女生日前於便利店遇到1名全身沾滿污泥的老伯不夠錢買便當，她立即上前幫忙付錢，獲店員感謝她的愛心，但她其實另有目的。（《三生-橘子》劇照）

該名女生於facebook群組「爆廢公社二館」發文指出，日前她在家想大便時，突然發現廁紙已用光，於是立刻衝去便利店購買。她剛進門就看到1名身穿黑色舊外套、全身沾滿污泥、身上散發着異味的老伯正於收銀櫃檯前，將皮包的零錢倒出來買便當，她隱約聽到店員說「這樣錢還是不夠」，於是她馬上和店員說「不夠的算我的」。

店員感謝她的愛心，她感到很暖心，原想回應「台灣人其實都很有愛心，希望愛能傳達下去，扒立扒啦之類的」，但現實並不容許她這樣做，她當刻十萬火急想衝去廁所，笑言「我屎在滾，我只能給她一個很有禮貌但我要衝去上廁所的微笑」。

帖文引來一眾網民爆笑，「重點是屎要噴出來了，啊啊啊，快點啊」、「你其實心裏OS：我幫他付完就可以趕快換我結帳！我賽滾等不下去了（誤）」、「屎在滾，就算他買龍蝦，我也結了」、「屎在滾，啥都不重要了，還是向你說聲謝謝，讓愛留傳」、「結論是：屎滾就會有愛心」、「賽滾不忘做公益，讚！」、「樓主這文溫馨但又太搞笑」、「祝以後上廁所不缺衛生紙」、「好人一生平安」。