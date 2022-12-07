腳頭好！3孩媽誕細女即中獎　獲10萬美金喜極而泣：她給我好運！

傳言「腳頭好」的孩子會為父母帶來好運，美國北卡羅萊納州28歲的產婦埃爾南德斯（Brenda Gomez Hernandez）誕下孻女同一天，就得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎（約78萬港元），雙喜臨門的喜悅難以言喻。榮升3孩之母的她覺得是小女兒帶來「天降橫財」的好運氣，「我認為這是女兒帶給我的運氣，太感激了」。



美國28歲產婦埃爾南德斯剛生完女兒，就在同一天得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎。（「NC Education Lottery」Twitter圖片）

綜合外媒報道，來自美國康科特（Concord）的埃爾南德斯於11月30日前往彩票委員會總部領取獎金，並分享了自己的故事，她本身已育有2名兒子，然後於11月9日順利生下小女兒，並在生產的數小時後得知自己買的威力球彩券中了10萬美元大獎。

根據官方12月1日發布的資料所示，埃爾南德斯用3美元（約23港元）買了威力球彩券，於上月9日的中獎號碼中，「她匹配了4個白球和強力球的數字」，因獲得雙倍獎金，直接由5萬美元的獎金加碼至10萬美元。獎金扣稅後為65,015美元（港幣約50萬元），埃爾南德斯打算用獎金償還貸款。

埃爾南德斯得知中獎一刻即時喜極而泣，亦感到難以置信，她認為剛出生的女兒給她帶來了好運，「我非常興奮和快樂」。而巧合的是，埃爾南德斯是根據2個兒子的生日選擇號碼，可說這次的幸運全與兒女的生日日期相關。

（綜合）